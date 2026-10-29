В Олешках разминировали гуманитарный коридор для отправки эвакуационного конвоя

В временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Ожидается, что конвой прибудет в центральную больницу для оказания необходимой помощи гражданскому населению. Желающим выехать из города планируют предоставить такую возможность до 14:00, а раздачу гуманитарного груза организуют после 14:30 (вероятно, Лубинец имеет в виду 30 октября, — ред.).

Сейчас делегации Украины, РФ и Соединенных Штатов Америки собрались для координации действий в рамках гуманитарной миссии с участием журналистов трех стран. Общая цель заключается в доставке помощи и содействии безопасному выезду всех желающих.

Гуманитарная миссия проводится совместно с так называемой уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

До этого делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.

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