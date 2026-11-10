В Украине 10 ноября потеплеет до +12°, в западных областях ожидаются дожди

Во вторник, 10 ноября, по всей стране прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут осадки. Наиболее дождливой погода будет в западных областях, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине без осадков, только в большинстве западных областей днем дожди, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на западе страны 2-7° мороза, днем в Украине 3-8° тепла, в Одесской области до 12°.

Во вторник, 10 ноября, в Киеве облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 3-8° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днём 5-7°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

В Карпатах температура опустилась до -9°С: какая будет погода в ближайшие дни.

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40 % превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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