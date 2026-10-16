В Украине 17 октября будут действовать более жесткие графики отключения света — «Укрэнерго»

В субботу, 17 октября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а для промышленных потребителей и бизнеса введут ограничения мощности. Эти меры обусловлены последствиями массированных ударов российских террористов по энергетической инфраструктуре.



Об этом сообщает «Укрэнерго».

С 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины

С 06:00 до 23:59 будут введены графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в части областей.

«Укрэнерго» подчеркнуло, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому потребителям рекомендуется следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения — облэнерго.

Напомним, что вечером 16 октября в Киеве и пригородах зафиксировали перебои с электроснабжением. Местные жители сообщают об отключении света в части столицы, Ирпене и Вишневом, а также о скачках напряжения и проблемах с водой.

Из-за последствий российских обстрелов 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Вечером 16 октября российские террористические войска атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.