В Украине 22 октября будут вынуждены ввести отключения электроэнергии

В некоторых областях Украины 22 октября вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии. По данным системного оператора «Укрэнерго», с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а также графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей для всех категорий потребителей.

Причиной вынужденных ограничений являются последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от хода обстрелов, и призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах местных облэнерго.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

В Киеве зимой свет может отсутствовать до 20 часов в сутки при морозах -10 °C.

В Бучанском районе Киевской области сегодня, 21 октября, из-за атаки на энергетические объекты зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

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