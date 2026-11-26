В четверг, 26 ноября, в большинстве регионов прогнозируется облачная погода с прояснениями без значительных осадков. При этом ночью температура опустится до 7° мороза, а днём на западе страны возможен мокрый снег.

26 ноября в Украине давление будет расти, и погоду без значительных осадков в большинстве областей будет определять область высокого давления. Лишь на погоду в юго-западной части страны будет влиять атмосферный фронт, который днем принесет снег, а в Закарпатье и Одесской области — снег с дождем. С северных направлений будет поступать холодный воздух, однако на распределение температуры будет влиять облачное небо, которое защитит от более сильного холода.

Облачно с прояснениями. Без значительных осадков, только в Закарпатье и Прикарпатье днем мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Одесской области преимущественно дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в юго-западной части юго-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью 1–7° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и на юге страны 2–7° тепла.

В четверг, 26 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура в Киевской области ночью 1–6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1–3° мороза, днем около 0°.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

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