В Украине 8 октября действуют графики отключений электроэнергии: где ситуация наиболее сложная

В Украине 8 октября в некоторых регионах в течение дня будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в объеме до трёх очередей. Причиной стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру, из-за которых поврежденные электросети не могут обеспечивать передачу необходимых объемов электроэнергии потребителям.

По информации Министерства энергетики, российские обстрелы повредили энергетические сети, что существенно ограничило возможности энергосистемы по передаче электроэнергии потребителям.

В связи с этим возникла необходимость ввести графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

В некоторых регионах 8 октября ограничения будут достигать трех очередей. В Министерстве энергетики подчеркивают, что такие меры являются вынужденными и необходимыми для стабилизации работы энергосистемы.

Введение ограничений позволяет избежать перегрузки поврежденных электросетей и предотвратить масштабные аварии.

Из-за боевых действий и российских ударов по энергетической инфраструктуре часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Энергетики уже проводят восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Ремонтные бригады стараются как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома украинцев.

Отдельно в Министерстве энергетики сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве и части Киевской области.

Они были введены из-за повреждения оборудования и падения напряжения в высоковольтной сети.

В то же время ранее обнародованные почасовые графики для столичного региона пока не действуют. Вернуться к ним планируют после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Министерстве энергетики призвали граждан проверять актуальную информацию об отключениях на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения электроэнергии. Именно там публикуются оперативные изменения, касающиеся электроснабжения.

Также украинцев попросили не включать одновременно несколько мощных электроприборов в часы пиковой нагрузки.

«В часы пиковой нагрузки не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и сократить продолжительность вынужденных ограничений», — подчеркнули в Министерстве энергетики.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения электроснабжения связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где их проведение позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщили во время брифинга Министерства энергетики Украины.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в Киеве и нескольких областях по распоряжению «Укрэнерго» введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим ранее обнародованные плановые графики отключений временно не действуют.

Утром 8 октября, после очередной атаки российских террористов на Киев, в столице ввели экстренные отключения света.

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