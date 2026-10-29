В Украине банк «Правекс» будет работать под новым названием с 30 октября

С 30 октября 2026 года «Правекс Банк» (Киев) будет работать под названием «Интеза Санпаоло Банк». Единственным акционером украинского финансового учреждения является итальянская международная банковская группа Intesa Sanpaolo S.p.A.

Смена названия не повлияет на действующие договоры, банковские продукты и обслуживание клиентов. Счета и услуги банка будут доступны в обычном режиме.

Новый бренд будет постепенно появляться в отделениях, на веб-сайте и в других цифровых каналах банка, а также в информационных материалах.

Правекс Банк был основан в 1992 году. По данным Нацбанка, по состоянию на 1 сентября 2026 года по размеру совокупных активов он занимал 28-е место (17,2 млрд грн) среди 59 банков, действовавших в стране.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения в четверг.

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Напомним, банки в Украине наращивают темпы кредитования в прифронтовых регионах.

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