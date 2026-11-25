В Украине расширили возможности оформления справки об отсутствии судимости с апостилем для трудоустройства, обучения или других нужд за рубежом — отныне заказать документ можно не только в мобильном приложении, но и на веб-портале «Дия», а также через онлайн-сервис МВД «Единое окно».

Для получения услуги на портале «Дия» достаточно авторизоваться, перейти в раздел «Справки и выписки», выбрать услугу «Справка об отсутствии судимости», заполнить электронную форму и отправить заявление без необходимости отдельного обращения для проставления апостиля, подтверждающего действительность документа в странах-участницах Гаагской конвенции.

Помимо онлайн-сервисов, услугу начинают тестировать в центрах предоставления административных услуг десяти городов: Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Николаеве, Сумах, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове и Днепре, после чего эту практику планируют распространить на другие ЦНАПы страны.

Источник: сообщение Министерства цифровой трансформации Украины.

В приложении «Дия» запустили функцию онлайн-увольнения с работы на временно оккупированных территориях.

В приложении «Дия» запустили ИИ-агента для получения документов и оплаты штрафов.

Напомним, в «Дии» автоматизировали продление бронирования работников.

В «Дии» запустили оформление выплат беременным и пособий на ребенка до года.

Читай нас в