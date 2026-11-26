Кабинет министров Украины обязал города с населением свыше 100 тысяч человек разработать планы на случай возможных ограничений водоснабжения из-за разрушения канализационных насосных станций. На выполнение этой задачи местным властям отвели две недели.

В случае возникновения аварийной ситуации предусмотрен запуск планов реагирования в течение 24 часов. В частности, речь идет о развертывании пунктов выдачи питьевой воды и организации её подвоза.

В то же время пока города лишь готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. О фактическом введении графиков отключения воды пока речь не идет.

В то же время речь пока не идет о введении реальных графиков отключения воды — правительственный документ предусматривает именно заблаговременную подготовку к возможным авариям.

В каких городах будут готовить графики отключения воды

Кабмин утвердил перечень мер по обеспечению готовности и заблаговременного реагирования в городах, где проживает более 100 тысяч человек. Они касаются ситуаций, когда канализационные насосные станции могут быть разрушены или выведены из строя из-за аварий, чрезвычайных ситуаций или российских ударов.

Цель такого решения — обеспечить устойчивость систем жизнеобеспечения населенных пунктов в условиях военного положения и не допустить критических последствий для централизованного водоотведения. Местные органы власти должны подготовить планы, предусматривающие возможные ограничения водоснабжения, если возникнет угроза нормальному функционированию канализационной инфраструктуры.

Отмечается, что это необходимо для предотвращения переполнения сетей и сооружений водоотведения, а также для избежания негативного воздействия на окружающую среду. В случае необходимости подготовленные алгоритмы реагирования должны быть оперативно введены в действие. Правительство предполагает, что на запуск соответствующих мер после возникновения фактической аварии будет отводиться не более 24 часов.

На подготовку планов реагирования отвели две недели

Местные органы власти, областные и Киевская городская государственные администрации (военные администрации), а также ответственные центральные органы исполнительной власти должны обеспечить выполнение утвержденных мер в пределах своих полномочий. В частности, в течение двух недель после принятия распоряжения региональные администрации должны проинформировать Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта о ходе подготовки.

Также за это время необходимо организовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу или комиссию, которая будет координировать соответствующие меры. Подготовка предусматривает не только разработку графиков возможных ограничений, но и согласование действий между органами власти, коммунальными предприятиями и поставщиками услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.

Что делать в случае разрушения канализационных насосных станций

Решение правительства предусматривает комплекс мер на случай разрушения или остановки работы канализационных насосных станций. Такие объекты являются важной частью системы водоотведения, а их повреждение может создать риск переполнения канализационных сетей и сооружений.

Поэтому города должны заранее подготовиться к возможным последствиям аварий и предусмотреть, как действовать, если система централизованного водоотведения не сможет работать в штатном режиме. Среди запланированных мер — разработка алгоритмов ограничения водоснабжения, подготовка графиков возможных отключений, определение порядка реагирования на аварии и обеспечение приоритетных потребностей населения и объектов критической инфраструктуры.

Особое внимание будет уделяться тому, чтобы не допустить негативного воздействия аварий на окружающую природную среду. В частности, речь идет о предотвращении переполнения канализационных сетей и водоотводных сооружений, что может произойти в случае длительного выхода насосного оборудования из строя.

В то же время конкретные графики, объемы возможных ограничений и условия их применения будут определяться на местах в зависимости от особенностей инфраструктуры конкретного города и сложившейся ситуации.

В случае аварии будут разворачиваться пункты выдачи воды

Отдельное направление подготовки — обеспечение населения питьевой водой, если из-за повреждения инфраструктуры возникнут перебои. Для этого предусмотрено развертывание пунктов выдачи воды и организация её доставки людям.

Местные власти должны заранее предусмотреть, как будут обеспечиваться потребности населения и критически важных объектов в случае ограничения централизованного водоснабжения. Если канализационная насосная станция фактически будет разрушена или выведена из строя в результате аварии или чрезвычайной ситуации, областные и Киевская городская военные администрации должны уведомить профильное министерство об активации планов реагирования не позднее чем через 24 часа.

После этого отчетность должна предоставляться ежедневно до восстановления штатной работы системы. В сообщениях необходимо указывать состояние централизованного водоотведения, введенные графики и ограничения, а также их влияние на объемы отвода сточных вод и нагрузку на систему.

Об этом говорится в соответствующем решении правительства от 23 ноября 2026 года.

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