В Украине картофель продолжает дешеветь, а огурцы стремительно дорожают: обзор цен

В Украине продолжают меняться цены на овощи и фрукты. За последнюю неделю больше всего подорожали огурцы, цветная капуста, зеленый лук и укроп. В то же время картофель дешевеет уже вторую неделю подряд.

Как изменились цены на овощи

В течение недели подешевел картофель. Сейчас его продают по 10–14 гривен за килограмм против 10–15 гривен ранее.

В то же время белокочанная капуста подорожала — ее цена составляет 12–20 гривен за килограмм. Также выросла стоимость моркови — с 11–14 до 12–15 гривен за килограмм.

Наибольший рост цен зафиксирован на огурцы. Их продают по 140–200 гривен за килограмм, тогда как неделей ранее цены составляли 110–145 гривен. Подорожание связано с дефицитом продукции.

Также выросла стоимость цветной капусты — с 25–30 до 50–60 гривен за килограмм. Пекинская капуста стоит 30–40 гривен против 30–35 гривен неделей ранее.

В то же время сладкий перец подешевел: его цена снизилась с 55–115 до 50–100 гривен за килограмм. Диапазон цен на красные помидоры расширился и сейчас составляет 50–110 гривен за килограмм против 60–100 гривен ранее.

Цены на свеклу и репчатый лук остались без изменений — 11–14 и 12–16 гривен за килограмм соответственно. Редис стоит 40–60 гривен, чеснок — 120–180 гривен за килограмм.

В сегменте зелени подорожали зеленый лук и укроп. Их продают по 150–200 и 165–175 гривен за килограмм соответственно. Петрушка, напротив, подешевела до 115–125 гривен за килограмм.

Что происходит с ценами на фрукты

В фруктовом сегменте больше всего предлагали яблоки, а их цена за неделю выросла с 20-30 до 20-35 гривен за килограмм. Также подорожали груши — их предложение на рынке увеличивалось вторую неделю подряд, хотя цены остались в пределах 35–135 гривен.

Выросла стоимость бананов — до 75–85 гривен за килограмм, киви — до 75–125 гривен, гранатов — до 125–155 гривен. Лимоны подорожали до 70–90 гривен, мандарины — до 100–150 гривен за килограмм.

В то же время диапазон цен на виноград сузился — сейчас его продают по 75–125 гривен за килограмм против 70–160 гривен неделей ранее. Хурма стоит 100–120 гривен за килограмм — без изменений.

Об этом сообщается со ссылкой на данные EastFruit.

В Украине впервые с середины лета подорожал репчатый лук.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

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