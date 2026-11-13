В Украине после кратковременного потепления резко похолодает: ожидаются дожди, мокрый снег и гололед

Потепление, которое наступило в Украине 13 ноября, окажется кратковременным. Уже в ближайшую ночь территорию страны пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди и понижение температуры.

По его прогнозу, ветер сменит направление на северо-западное, а в Украину начнет поступать более холодный воздух с Балтики.

«Днём в субботу, на фоне стремительного роста атмосферного давления более чем на 10 единиц, осадки постепенно прекратятся, ветер стихнет. Усилится влияние антициклона из Европы», — прогнозирует синоптик.

В течение суток температура воздуха составит от +2° до +7°. Эксперт также предупредил, что резкие изменения погодных условий могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

По предварительным оценкам синоптика, в период с 15 по 17 ноября антициклон будет и дальше оказывать влияние на территорию Украины. Поэтому существенных осадков в эти дни не ожидается.

Температурные показатели прогнозируются следующими:

ночью: от -4° до +1°;

днём: от +3° до +8°.

В то же время длительной стабилизации погоды ожидать не стоит.

«Анализ математических прогностических моделей показывает, что в середине следующей рабочей недели Атлантика продолжит генерировать циклоны. Поэтому на длительную стабильную погоду мы не рассчитываем», — резюмировал Постригань.

Между тем в западных областях Украины объявлены I и II уровни опасности из-за сложных погодных условий.

Синоптики прогнозируют на Прикарпатье значительные дожди, а на Закарпатье и в Карпатах — сильные осадки с переходом дождя в снег. Также ожидаются гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Кроме того, прогнозируются порывы ветра 15–20 м/с, а в высокогорье Карпат — до 25–30 м/с. В горных районах возможны метели.

Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными из-за ухудшения видимости, сильного ветра и скользких дорог.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

В среду, 11 ноября, в Украине изменилась погода. Атмосферный фронт принесет дожди и мокрый снег, а температура в большинстве областей опустится до +2…+7 градусов. Однако уже в пятницу, 13 ноября, станет значительно теплее — на юге воздух прогреется до +19 градусов.

Поэтому после дождей и мокрого снега украинцев ждет кратковременное возвращение почти весеннего тепла. Однако, по предварительному прогнозу, такая погода продержится недолго. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В понедельник, 9 ноября, в Украине прогнозируют сухую погоду без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2° до -3°, а в западных областях местами опустится до 4–9° мороза. Днем ожидается от +3° до +8°.

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