В Украине вступили в силу штрафы за сбор грибов: какие виды нельзя собирать

В ноябре грибной сезон в Украине продолжается в самом разгаре. Однако сбор лесных даров может обернуться штрафом, если нарушить требования законодательства. Грибы запрещено собирать на отдельных природоохранных территориях, а также срывать редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины. В некоторых случаях сумма штрафа может достигать 3655 гривен.

Эксперт пояснил, что законодательство не запрещает собирать лесные дары для личных нужд.

То есть если человек соберет несколько килограммов грибов в обычном лесу и будет использовать их для личного потребления, ответственность за это не предусмотрена.

Однако есть важное исключение: собирать грибы можно не на всех территориях. Запрет распространяется на земли и объекты природно-заповедного фонда Украины. К ним относятся заповедники, природные парки, дендропарки и ботанические сады.

Все виды грибов на территории таких объектов находятся под охраной, поэтому их срыв запрещен.

За нарушение этих требований рядовым гражданам грозит штраф от 17 до 51 гривны, а юридическим лицам — от 51 до 119 гривен.

Отдельные правила действуют и в отношении продажи грибов. Для коммерческого использования лесных ресурсов необходим специальный разрешительный документ – лесной билет.

Если человек продает грибы без такого документа, ему грозит штраф в размере от 17 до 119 гривен с конфискацией собранной продукции.

Даже в обычных лесах нельзя собирать грибы, занесенные в Красную книгу Украины из-за своей редкости.

Запрещено не только срезать такие грибы, но и вытаптывать или уничтожать их любым другим способом.

За сбор, продажу или покупку краснокнижных грибов украинцам может грозить штраф от 1700 до 3655 гривен. Размер штрафа зависит от нанесенного ущерба. Также предусмотрена конфискация продукции.

Поэтому грибникам рекомендуют не собирать незнакомые виды, если нет уверенности, что они не относятся к редким и охраняемым. Соблюдение этих правил поможет избежать штрафов и в то же время будет способствовать сохранению грибного разнообразия Украины.

В середине ноября осенний грибной сезон в Украине приближается к завершению, однако погода все еще дарит возможность для тихой охоты. Первые ночные заморозки и прохладные туманы окончательно меняют видовой состав лесных находок, оставляя место только для самых выносливых и морозостойких видов.

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