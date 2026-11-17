Украинская компания Quantum Wiy Industries представила модернизированный дрон-перехватчик SPYS, способный развивать скорость до 500 км/ч. Разработчики усовершенствовали аппарат с учетом отзывов боевых экипажей, которые испытывали первые прототипы для перехвата реактивных целей.

В ходе модернизации разработчики в первую очередь сосредоточились на аэродинамике, ведь именно она влияет на другие летные характеристики беспилотника.

Обновленный SPYS получил более узкие крылья, измененную переднюю часть корпуса и иначе расположенные воздухозаборники. Также переработали конструкцию и расположение антенны, которая в предыдущей версии создавала значительное аэродинамическое сопротивление.

Изменился и цвет корпуса: вместо черного пластика теперь используется белый. В ходе эксплуатации выяснилось, что летом под прямыми солнечными лучами черные дроны нагревались до 80 °C. Это создавало критическую тепловую нагрузку на электронику внутри аппарата.

Корпус по-прежнему изготавливают методом 3D-печати. Такой подход позволяет оперативно вносить конструктивные изменения. В то же время в рамках подготовки к массовому серийному производству конструкцию сделали более технологичной.

Одним из важных изменений стало увеличение массы боевой части с 300 до 500 граммов.

Вместо самодельных зарядов, которые ранее комплектовали сами военные, обновленный SPYS получил кодифицированную штатную фугасную боевую часть заводского производства. Она комплектуется штатным взрывателем и безопасной тарой для хранения.

Её назначение — повредить корпус вражеского беспилотника и нарушить его геометрию, чтобы тот потерял скорость, или спровоцировать детонацию его боевой части.

Дальность полета SPYS увеличили с 33 до 45 км.

Разработчики также усилили силовую часть электроники. По их данным, это сделало дрон более предсказуемым при полете на высоких скоростях и позволило использовать его повторно.

Отдельно предусмотрели решение для работы в условиях подавления спутниковой навигации. Для этого реализовали систему радиомаяков, которая определяет координаты дрона методом триангуляции.

Полученные данные позволяют автоматически поворачивать антенну наземной станции управления в сторону перехватчика, чтобы поддерживать стабильную связь с ним.

Об этом сообщает «Милитарный».

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