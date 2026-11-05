В Украине предлагают запретить русскоязычные песни на концертах и в заведениях

В Украине намерены запретить публичное воспроизведение русскоязычного культурного продукта независимо от гражданства исполнителей. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 15 закона «О культуре».

Об этом сообщила языковой омбудсмен Елена Ивановская. По её словам, в настоящее время ограничения касаются только российских граждан, поэтому украинские исполнители и артисты из других стран могут публично исполнять песни на русском языке.

Новые правила могут распространиться на концерты, массовые мероприятия, общественные места, рестораны и кафе. Ответственность планируют предусмотреть также для владельцев заведений, которые будут разрешать воспроизведение такого контента в своих помещениях.

За первое нарушение предлагается установить предупреждение или штраф от 13 600 до 17 000 гривен. За повторное в течение года — от 20 400 до 25 500 гривен.

В то же время создавать культурный продукт на русском языке не будут запрещать. Инициатива касается именно его публичного распространения. Для показа архивных фильмов на языке оригинала предлагается использовать субтитры или синхронный перевод.

Над поправками работала рабочая группа Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Усилить ограничения предложил народный депутат Александр Санченко.

Источник: «Суспильне».

За использование русского языка в ходе образовательного процесса к учителям могут применять предупреждение или административный штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен. Об этом 28 октября сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась в Службу безопасности Украины в связи с ситуацией в Одесском областном академическом драматическом театре. Причиной стали высказывания, зафиксированные на аудиозаписях, которые могут содержать признаки разжигания национальной вражды и ненависти.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская оштрафовала хозяйствующий субъект на 11 900 грн за повторное в течение года нарушение требований языкового законодательства.

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