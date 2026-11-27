В результате полномасштабной войны с Россией погибли 224 сотрудника ГП «Леса Украины», которые встали на защиту государства. Чтобы увековечить память о каждом из них, лесоводы вместе с семьями погибших, ветеранами, ученическими лесничествами и местными общинами создают живые мемориалы — «Леса памяти».

Только в этом году в Украине заложили 14 таких лесных участков.

Каждый из них обозначают памятным знаком или табличкой, которые устанавливают рядом с лесной дорогой или тропинкой, ведущей к мемориальному насаждению.

Этой осенью памятные участки создали в трёх областях Украины:

Житомирская область: в Звягельском надлесничестве высадили лес в честь егеря Червоновольского лесничества Алексея Литвинчука.

Киевская область: в Иванковском надлесничестве заложили участок в память о водителе пожарной охраны Петре Козленко с позывным «Шкода».

Одесская область: в Измаильском надлесничестве создали памятный лес в честь погибших воинов-лесоводов Игоря Богданова, Анатолия Шевченко и Ивана Зечу.

В этом году акция приобрела международный масштаб. Европейские коллеги и друзья Украины присоединились к чествованию памяти украинских защитников на территории своих стран.

В частности:

Латвия: в Талсинском крае высадили 2000 сосен. Это первый «Лес памяти» в Европейском Союзе.

Хорватия: украинские и хорватские специалисты совместно заложили памятный лесной участок в Башке Оштарие.

Чехия: 11 ноября, в местный День ветеранов войны, в лесах Иглавы высадили красные дубы.

Швеция: на юге страны местный лесовладелец выделил землю для создания «Леса памяти» и присоединился к посадке деревьев вместе с женой и детьми.

Всего в Украине уже создано около 60 «Лесов памяти». Инициаторами их создания стали ветераны, семьи погибших воинов и работники лесного хозяйства.

Об этом сообщает ГП «Леса Украины».

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