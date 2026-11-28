В пятницу, 27 ноября, в Мостисках на Львовщине перезахоронили останки 115 военнослужащих Польской армии, погибших в сентябре 1939 года. Перед церемонией в местном костеле отслужили панихиду, а затем воинов с воинскими почестями похоронили на городском кладбище. На церемонию прибыли представители Украины и Польши.

Перезахоронение стало результатом совместной работы украинских и польских специалистов, которые занимались поиском останков и подготовкой к церемонии. В мероприятии приняли участие представители обоих государств. Украину представляли руководитель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров, его заместители Юлия Гнатюк и Тимиш Мартыненко-Кушлянский, руководитель профильного управления УИНП Виктория Яременко, а также первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

От польской стороны присутствовали представители Института национальной памяти Польши, временный поверенный в делах Польши в Украине Пётр Лукасевич и государственный секретарь Канцелярии президента Польши Войцех Коларский.

Во время церемонии глава УИНП Александр Алфёров подчеркнул, что достойное захоронение погибших имеет важное значение для сохранения исторической памяти и развития сотрудничества между двумя странами. По его словам, этого события ждали десять лет. Поэтому перезахоронение стало важным шагом, позволяющим продолжить совместную работу Украины и Польши по чествованию памяти погибших.

Как были найдены останки польских военных

Церемонии предшествовали поисковые работы и эксгумация. В августе-сентябре 2026 года специалисты работали на старом Голосковском кладбище во Львове. Исследования проводились при поддержке и под наблюдением специалистов Украинского института национальной памяти. По завершении работ останки 115 польских военнослужащих подготовили к перезахоронению. Таким образом, спустя более 87 лет после гибели они обрели место упокоения с должными почестями.

Организацию захоронения стороны согласовали 14 октября 2026 года во Львове. Тогда состоялась первая за долгое время официальная рабочая встреча руководства украинского и польского институтов национальной памяти. Именно эта договоренность стала одним из важных этапов подготовки церемонии.

Украина и Польша продолжают поисковые работы

Перезахоронение в Мостисках стало частью более широкого украинско-польского сотрудничества по поиску и достойному захоронению погибших. В частности, в начале ноября 2026 года поисковые исследования проводились на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области. В настоящее время эта местность входит в состав села Садовое Коропецкой общины Чортковского района.

Там велись поиски останков жителей, погибших в феврале 1945 года. К работам присоединились украинские и польские специалисты. Среди них — представители общества «Волынские древности», Поморского медицинского университета в Щецине, фонда «Свобода и Демократия» и польского Института национальной памяти. В Украинском институте национальной памяти пояснили, что эти исследования являются частью выполнения договоренностей украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения.

Совместные поиски и перезахоронение имеют важное значение для обеих стран. Они позволяют установить судьбу погибших, вернуть имена тем, чьи останки десятилетиями оставались неопознанными, и обеспечить им достойное место упокоения. Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти.

На Волыни 30 августа состоялась церемония перезахоронения останков 55 польских жертв Волынской трагедии. Их обнаружили во время экгумаций, проведённых в этом году на территории бывшего села Островки, где погибли его жители. Похороны состоялись на местном кладбище.

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