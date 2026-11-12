В течение октября в Украине было зарегистрировано 12 случаев отравления угарным газом. Среди пострадавших — четверо детей.

Минздрав отмечает, что случаи отравления угарным газом связаны с установкой в домах генераторов, печей и других приборов для обогрева.

«Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому человек не может почувствовать его в воздухе. Даже небольшая концентрация газа может быть опасной для здоровья, а отравление — развиться за считанные минуты», — сообщает ведомство.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Дарницком районе Киева взорвался газовый баллон в квартире: пострадала женщина.

В Вышгороде на 15-м этаже многоэтажного дома взорвался газовый баллон.

В Киевской области из-за газового баллона произошел взрыв в многоэтажном доме.

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