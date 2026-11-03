В Украине по-прежнему действуют более 1,6 тысячи торговых марок, владельцы которых находятся в РФ и Беларуси, — исследование

По состоянию на 1 октября 2026 года в Украине оставались действующими более 234 тысяч торговых марок. При этом 1299 из них принадлежат российским физическим или юридическим лицам, ещё 312 имеют среди владельцев граждан или компании из Беларуси.

Всего с 1992 года по сентябрь 2026 года в Украине было зарегистрировано почти 394 тысячи торговых марок. По состоянию на начало октября 2026 года действующими оставались более 234 тысяч из них.

По данным исследования, 78% действующих торговых марок принадлежат украинским владельцам. Среди иностранных стран по количеству владельцев лидируют США, Кипр, Швейцария и Великобритания.

В то же время в списке до сих пор присутствуют торговые марки, связанные с российским и белорусским бизнесом:

1299 торговых марок принадлежат российским физическим или юридическим лицам;

312 торговых марок имеют среди владельцев граждан или компании из Беларуси.

Крупнейшие портфели торговых марок сосредоточены в компаниях, работающих в пищевой промышленности, телекоммуникациях и фармацевтике.

Аналитики также исследовали связи компаний с корпоративными группами, представленными в системе YouControl. В 2030 таких групп входят 4774 компании из исследуемой выборки — это 22% от общего количества.

В то же время эти связи не являются взаимоисключающими: одна компания может входить в несколько корпоративных групп, а одна группа — объединять несколько компаний, владеющих торговыми марками.

По количеству компаний-владельцев в исследовании лидируют:

«Систем Капитал Менеджмент» (СКМ) — 64 компании; «Приват» — 60 компаний; «Драгон Капитал» — 34 компании; «ИстВан» и «Группа ДФ» — по 30 компаний.

Отдельно аналитики обратили внимание на санкционные связи ключевых лиц двух бизнес-групп. В частности, под санкциями СНБО находятся ключевые фигуры группы «Приват» — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также «Групп ДФ» — Дмитрий Фирташ.

По информации YouControl, 159 украинских компаний — владельцев действующих торговых марок — имеют в структуре собственности представителей России.

Среди примеров, приведенных в исследовании:

ЧАО «Вимм-Билль-Данн Украина» владеет 45 торговыми марками. Его акционером является российская компания «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».

ООО «Омнифарма Киев» имеет в своем портфеле 19 торговых марок. Среди учредителей или участников компании указана гражданка России Наталья Филатова.

Кроме того, ещё 110 компаний из исследуемой выборки входят в состав международных холдингов или групп, среди участников которых есть юридические лица, зарегистрированные в России.

В качестве примера аналитики приводят ООО «Сандора», которое входит в перечень дочерних компаний PepsiCo, Inc. Среди других компаний в этом перечне есть российские юридические лица. Такие данные содержатся в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по состоянию на 27 декабря 2025 года.

Почти половина юридических лиц — владельцев торговых марок (48,5%) — зарегистрирована в Киеве и Киевской области. В частности, в столице насчитывается 9,2 тысячи таких компаний, а в области — 1,2 тысячи.

Среди других регионов по количеству компаний-владельцев лидируют:

Львовская область — 1,5 тысячи;

Днепропетровская область — 1,4 тысячи;

Одесская область — 1,4 тысячи;

Харьковская область — 1,3 тысячи.

По данным исследования, наибольшее количество компаний — владельцев торговых марок — работают в сфере торговли и перерабатывающей промышленности.

Распределение по основным сферам деятельности выглядит следующим образом:

Торговля — 23%. Большинство компаний занимаются оптовой продажей фармацевтических товаров и строительных материалов.

Перерабатывающая промышленность — 22,9%. Преобладают производители продуктов питания и напитков.

ИТ и телекоммуникации — около 10 %.

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 9%.

Операции с недвижимостью и строительство — более 9%.

Таким образом, исследование YouControl показало, что, несмотря на преобладание украинских владельцев торговых марок, на украинском рынке до сих пор остаются бренды и компании, связанные с российским и белорусским капиталом.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

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