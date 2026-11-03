В Украине по-прежнему действуют более 1,6 тысячи торговых марок, владельцы которых находятся в РФ и Беларуси, — исследование
По состоянию на 1 октября 2026 года в Украине оставались действующими более 234 тысяч торговых марок. При этом 1299 из них принадлежат российским физическим или юридическим лицам, ещё 312 имеют среди владельцев граждан или компании из Беларуси.
Всего с 1992 года по сентябрь 2026 года в Украине было зарегистрировано почти 394 тысячи торговых марок. По состоянию на начало октября 2026 года действующими оставались более 234 тысяч из них.
По данным исследования, 78% действующих торговых марок принадлежат украинским владельцам. Среди иностранных стран по количеству владельцев лидируют США, Кипр, Швейцария и Великобритания.
В то же время в списке до сих пор присутствуют торговые марки, связанные с российским и белорусским бизнесом:
- 1299 торговых марок принадлежат российским физическим или юридическим лицам;
- 312 торговых марок имеют среди владельцев граждан или компании из Беларуси.
Крупнейшие портфели торговых марок сосредоточены в компаниях, работающих в пищевой промышленности, телекоммуникациях и фармацевтике.
Аналитики также исследовали связи компаний с корпоративными группами, представленными в системе YouControl. В 2030 таких групп входят 4774 компании из исследуемой выборки — это 22% от общего количества.
В то же время эти связи не являются взаимоисключающими: одна компания может входить в несколько корпоративных групп, а одна группа — объединять несколько компаний, владеющих торговыми марками.
По количеству компаний-владельцев в исследовании лидируют:
- «Систем Капитал Менеджмент» (СКМ) — 64 компании;
- «Приват» — 60 компаний;
- «Драгон Капитал» — 34 компании;
- «ИстВан» и «Группа ДФ» — по 30 компаний.
Отдельно аналитики обратили внимание на санкционные связи ключевых лиц двух бизнес-групп. В частности, под санкциями СНБО находятся ключевые фигуры группы «Приват» — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также «Групп ДФ» — Дмитрий Фирташ.
По информации YouControl, 159 украинских компаний — владельцев действующих торговых марок — имеют в структуре собственности представителей России.
Среди примеров, приведенных в исследовании:
- ЧАО «Вимм-Билль-Данн Украина» владеет 45 торговыми марками. Его акционером является российская компания «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».
- ООО «Омнифарма Киев» имеет в своем портфеле 19 торговых марок. Среди учредителей или участников компании указана гражданка России Наталья Филатова.
Кроме того, ещё 110 компаний из исследуемой выборки входят в состав международных холдингов или групп, среди участников которых есть юридические лица, зарегистрированные в России.
В качестве примера аналитики приводят ООО «Сандора», которое входит в перечень дочерних компаний PepsiCo, Inc. Среди других компаний в этом перечне есть российские юридические лица. Такие данные содержатся в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по состоянию на 27 декабря 2025 года.
Почти половина юридических лиц — владельцев торговых марок (48,5%) — зарегистрирована в Киеве и Киевской области. В частности, в столице насчитывается 9,2 тысячи таких компаний, а в области — 1,2 тысячи.
Среди других регионов по количеству компаний-владельцев лидируют:
- Львовская область — 1,5 тысячи;
- Днепропетровская область — 1,4 тысячи;
- Одесская область — 1,4 тысячи;
- Харьковская область — 1,3 тысячи.
По данным исследования, наибольшее количество компаний — владельцев торговых марок — работают в сфере торговли и перерабатывающей промышленности.
Распределение по основным сферам деятельности выглядит следующим образом:
- Торговля — 23%. Большинство компаний занимаются оптовой продажей фармацевтических товаров и строительных материалов.
- Перерабатывающая промышленность — 22,9%. Преобладают производители продуктов питания и напитков.
- ИТ и телекоммуникации — около 10 %.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность — 9%.
- Операции с недвижимостью и строительство — более 9%.
Таким образом, исследование YouControl показало, что, несмотря на преобладание украинских владельцев торговых марок, на украинском рынке до сих пор остаются бренды и компании, связанные с российским и белорусским капиталом.
Об этом говорится в исследовании YouControl.
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