Кабинет министров утвердил единые правила определения стратегических и критически важных полезных ископаемых в Украине.

Новый подход позволит оценить, какие природные ресурсы имеют наибольшее значение для украинской промышленности и в отношении каких из них существует риск дефицита из-за перебоев с поставками. Это поможет определить зависимость экономики от отдельных видов сырья и своевременно реагировать на потенциальные угрозы.

Методика охватывает металлические руды, неметаллические полезные ископаемые общегосударственного значения и их полезные компоненты. На ее основе будут формироваться перечни стратегического и критического сырья, а также оцениваться риски перебоев с поставками как самих полезных ископаемых, так и продукции их переработки.

Результаты оценки будут использоваться для подготовки мер, которые помогут предотвратить дефицит сырья и реагировать на перебои. Единые правила также должны сделать более понятными критерии, по которым государство будет определять значение тех или иных ресурсов.

«Для промышленности стабильные поставки сырья — одно из условий непрерывной работы. Единая методика поможет определять, от каких ресурсов зависит производство, и заблаговременно оценивать, где перебои с поставками могут иметь самые серьезные последствия», — отметил заместитель министра Виталий Киндратив.

Для компаний, планирующих вкладывать средства в добычу и переработку полезных ископаемых в Украине, методика должна установить понятные правила определения стратегического и критического значения ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.

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