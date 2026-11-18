В Украине задержали подозреваемого в массовой рассылке сообщений о заминировании школ, торговых центров и других учреждений в нескольких европейских странах.

«Совместная следственная группа, состоящая из представителей властей Чехии, Украины, Словакии и Латвии, при содействии Евроюста, установила личность подозреваемого в июле 2025 года в Днепре. Утверждается, что подозреваемый рассылал угрозы о взрывах в тысячи школ и других учреждений в нескольких европейских странах, используя ряд адресов электронной почты и социальную сеть Telegram по крайней мере с 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до того, как правоохранители смогли допросить подозреваемого, он уехал в Беларусь. В начале сентября 2026 года его задержали после возвращения в Украину.

После задержания при участии полицейских из Чехии, Словакии и Латвии были проведены необходимые процессуальные действия, в частности допрос подозреваемого и вручение ему документов, на основании которых официально начато уголовное преследование.

По данным Евроюста, украинская прокуратура уже направила обвинительный акт в суд в Днепре.

Для расследования дела правоохранительные органы Чехии, Украины, Словакии и Латвии создали совместную следственную группу при содействии Евроюста. Расследование продолжается, поэтому дополнительные подробности пока не разглашаются.

Сообщается со ссылкой на Евроюст, что при координации этой структуры расследование проводят совместно правоохранительные органы четырех государств.

Напомним, что около 1800 школ Италии получили сообщения о заминировании — UPI.

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