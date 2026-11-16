В Украину пытались ввезти 142 бутылки раритетного итальянского вина

На таможенном посту «Дяково» в Закарпатской области таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 142 бутылок элитного итальянского вина, среди которых обнаружили коллекционный экземпляр 1932 года выпуска.

Перевозчик пытался скрыть алкоголь известных марок в грузовом отсеке автомобиля среди задекларированных кондитерских, трикотажных и бытовых товаров, причем предварительная стоимость отдельных бутылок многолетней выдержки на украинском рынке достигает 20–30 тысяч гривен.

На водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, а всю партию изъяли до вынесения решения суда и проведения экспертной оценки.

Источник: Государственная таможенная служба Украины.

Ранее Черновицкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя Черновицкого района по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

В Украине раскрыли масштабную контрабанду наркотического средства «кратом» из Чехии.

В рамках международной спецоперации «Эспаньол» правоохранители перекрыли каналы поставки наркотиков из Испании, США и Португалии в Украину. Операция была направлена на пресечение международного наркотрафика и раскрытие путей ввоза запрещенных веществ на территорию Украины.

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