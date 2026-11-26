В пятницу, 27 ноября, в Украину придет новая волна осадков и похолодания. Дожди и снег прогнозируются в южных, отдельных центральных и западных областях. Местами осадки будут интенсивными.

По всей стране будет преобладать облачная погода, а температура воздуха продолжит снижаться. В большинстве регионов столбики термометров днем будут колебаться от -4° до +1°. Теплее будет только на юге страны и в Закарпатье.

В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -2°, днем +1°.

Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью -2°, днем -2°, снег.

В Луцке будет облачно, ночью 3°, днём 0°.

В Ровно завтра будет облачно, ночью -3°, днем 0°.

В Тернополе 27 ноября ночью -2°, днем -2°, облачно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -2°, днем -2°, снег.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -1°, днем 0°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем будет +5°, облачно, дождь.

В Черновцах в пятницу – облачно, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -2°...-2°, облачно, снег.

В Житомире в пятницу ночью -4°, днём 0°, облачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...-1°, облачно.

В Черкассах завтра ночью -1°, днём +1°, облачно.

В Кропивницком температура ночью составит -2°, днем 0°, облачно, снег.

В Полтаве – облачно, температура воздуха -4°...0°.

В Одессе 27 ноября – облачно, дождь, температура ночью +8°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +3°, облачно, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно, дождь, ночью +2°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем -1°, облачно, снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью составит -2°, а днем -2°, облачно.

В Харькове – облачно, температура ночью -2°, днем -1°.

В Днепре температура ночью составит -2°, днем 0°, облачно, снег.

В Симферополе в пятницу будет облачно, дождь, +4°...+9°.

В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью -5°, днем 0°.

В Северодонецке – облачно, температура ночью -4°, днем 0°.

Мокрый снег и сильный ветер — какая будет погода в Украине 22 ноября.

Видео: Киев вечером 24 ноября засыпало снегом — горожан предупредили об обледенении.

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