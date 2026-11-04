В Украину после похолодания наступит потепление: когда изменится погода

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

По прогнозу, до конца текущей недели будет преобладать холодная погода, а днем температура воздуха составит всего несколько градусов выше нуля. В ближайшие выходные ночью местами уже возможны небольшие морозы.

В то же время после 10 ноября в большинстве регионов Украины ожидается повышение температуры.

Наталья Диденко уточнила, что потепление будет влажным и будет сопровождаться периодическими дождями.

В Киеве и области в ближайшее время существенных осадков не прогнозируется, однако постепенно будет холодать. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

С 3 по 7 ноября в столичном регионе будет преобладать сухая погода. Только 6 ноября местами возможны небольшой дождь и мокрый снег.

Теплые воздушные массы сменятся холодными потоками с севера. Сначала облачность будет сдерживать ночное понижение температуры, однако впоследствии небо прояснится, и в области столбики термометров опустятся ниже нуля.

Уже 7 ноября в Киеве днем ожидается около +5°, а ночью возможен первый мороз — до -1°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40 % превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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