Во вторник, 18 ноября 2026 года, в некоторых регионах Украины круглосуточно будут действовать ограничения электроснабжения в объеме от 1 до 3 очередей.

Причиной введения ограничительных мер стали последствия массированных вражеских атак на украинскую энергосистему. Энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденное оборудование и сети.

Согласно распоряжению «Укрэнерго», ограничения завтра будут применяться в следующем формате:

Для промышленности — будут действовать графики ограничения мощности в течение всего суток.

Для всех категорий бытовых потребителей — будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3 очередей.

Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию и проверять актуальные графики почасовых отключений на официальных интернет-ресурсах своих операторов системы распределения (облэнерго).

Источник: НЭК «Укрэнерго».

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