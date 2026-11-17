В «Укрэнерго» обнародовали графики отключений электроэнергии на 18 ноября
Во вторник, 18 ноября 2026 года, в некоторых регионах Украины круглосуточно будут действовать ограничения электроснабжения в объеме от 1 до 3 очередей.
Причиной введения ограничительных мер стали последствия массированных вражеских атак на украинскую энергосистему. Энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденное оборудование и сети.
Согласно распоряжению «Укрэнерго», ограничения завтра будут применяться в следующем формате:
Для промышленности — будут действовать графики ограничения мощности в течение всего суток.
Для всех категорий бытовых потребителей — будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3 очередей.
Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию и проверять актуальные графики почасовых отключений на официальных интернет-ресурсах своих операторов системы распределения (облэнерго).
Источник: НЭК «Укрэнерго».
Днепр полностью обесточен после вражеской атаки на энергетические объекты региона.
Российские дроны обесточили 33 населенных пункта в Николаевской области, повреждены дома.
Россия атаковала энергетическую инфраструктуру, в восьми областях наблюдаются отключения электроэнергии.