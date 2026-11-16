В «Укрэнерго» объяснили, что мешает инвестировать в новые энергетические мощности

Накопление задолженности на балансирующем рынке электроэнергии препятствует привлечению инвестиций в строительство новой маневренной генерации. Такие мощности необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины, сообщили в «Укрэнерго».

По его словам, для решения проблемы необходимо не только погасить имеющуюся задолженность, но и обеспечить своевременные расчеты с участниками рынка.

«Каждая новая атака — это дополнительные потребности в оборудовании и средствах на восстановление. Своевременные поставки дефицитного оборудования от международных партнеров помогают нам быстрее возвращать поврежденные объекты в строй», — говорит он.

В то же время, как добавляет член правления, для долгосрочной устойчивости энергосистемы необходимы инвестиции в новую маневренную генерацию.

«Привлечь их невозможно без решения проблемы задолженности на балансирующем рынке», — подчеркнул Юрик.



По его словам, задолженность потребителей, для которых действует специальный режим отключений, в частности водоканалов, шахт и потребителей на прифронтовых территориях, ограничивает возможность «Укрэнерго» своевременно рассчитываться с участниками балансирующего рынка. В результате накопление задолженности сдерживает инвестиции в создание новых маневренных мощностей.

Юрик подчеркнул, что такая генерация особенно необходима в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения почти все подстанции «Укрэнерго» были повреждены, а новые обстрелы ежедневно создают дополнительную потребность в восстановлении оборудования и сетей.

В то же время погашение долгов и прекращение накопления новой задолженности являются важными условиями интеграции Украины в балансирующие сегменты европейского энергорынка.

Это позволит расширить возможности обмена резервами с европейскими партнерами и более эффективно балансировать украинскую энергосистему.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление члена правления НЭК «Укрэнерго» Ивана Юрика.

«Укрэнерго» ввело до 3 очередей отключений на 16 ноября.

«Укрэнерго» объявило графики отключений электроэнергии на 14 ноября.

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