В «Укрэнерго» объяснили, что мешает инвестировать в новые энергетические мощности
Накопление задолженности на балансирующем рынке электроэнергии препятствует привлечению инвестиций в строительство новой маневренной генерации. Такие мощности необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины, сообщили в «Укрэнерго».
По его словам, для решения проблемы необходимо не только погасить имеющуюся задолженность, но и обеспечить своевременные расчеты с участниками рынка.
«Каждая новая атака — это дополнительные потребности в оборудовании и средствах на восстановление. Своевременные поставки дефицитного оборудования от международных партнеров помогают нам быстрее возвращать поврежденные объекты в строй», — говорит он.
В то же время, как добавляет член правления, для долгосрочной устойчивости энергосистемы необходимы инвестиции в новую маневренную генерацию.
«Привлечь их невозможно без решения проблемы задолженности на балансирующем рынке», — подчеркнул Юрик.
По его словам, задолженность потребителей, для которых действует специальный режим отключений, в частности водоканалов, шахт и потребителей на прифронтовых территориях, ограничивает возможность «Укрэнерго» своевременно рассчитываться с участниками балансирующего рынка. В результате накопление задолженности сдерживает инвестиции в создание новых маневренных мощностей.
Юрик подчеркнул, что такая генерация особенно необходима в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения почти все подстанции «Укрэнерго» были повреждены, а новые обстрелы ежедневно создают дополнительную потребность в восстановлении оборудования и сетей.
В то же время погашение долгов и прекращение накопления новой задолженности являются важными условиями интеграции Украины в балансирующие сегменты европейского энергорынка.
Это позволит расширить возможности обмена резервами с европейскими партнерами и более эффективно балансировать украинскую энергосистему.
Об этом сообщается со ссылкой на заявление члена правления НЭК «Укрэнерго» Ивана Юрика.
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