В «Укрзализныце» объяснили выплаты руководству на фоне сокращения расходов на персонал

Правление «Укрзализныци» не получает премий с момента начала полномасштабного вторжения России, заявил глава компании Александр Перцовский. По его словам, расходы на правление составляют менее 0,1% общего фонда оплаты труда, поэтому их сокращение не обеспечило бы существенной экономии для повышения зарплат другим работникам.

Перцовский отметил, что с начала полномасштабной войны члены правления «Укрзализныци» не получали премий.

«В отличие от многих других государственных компаний, у которых есть KPI, бонусные выплаты и т. п.», — подчеркнул он.

По словам руководителя компании, расходы на правление составляют менее 0,1% общего фонда оплаты труда, а на наблюдательный совет — около 0,05%. Поэтому даже сокращение выплат этим органам не обеспечит значительного ресурса для повышения зарплат остальным работникам.

В то же время «Укрзализныця» продолжает реорганизацию управленческого аппарата. Компания сокращает количество управленческих уровней и должностей заместителей, а часть административных процессов автоматизирует.

Автоматизация уже охватила отдельные процессы и должна снизить потребность в сотрудниках, занимающихся кадровым администрированием и бухгалтерским сопровождением.

По оценке Перцовского, еще до введения последних оптимизационных мер управленческий аппарат УЗ сократился примерно на 20%.

В то же время все технические департаменты в совокупности составляют около 3% фонда оплаты труда. Поэтому даже дальнейшее существенное сокращение управленческого персонала не обеспечит достаточной экономии.

«Мы не можем добиться существенной экономии, не затрагивая более широкие категории персонала», — заявил Перцовский.

Источник: RAIL.insider

Напомним, «Укрзализныця» установила уже более 280 мобильных укрытий для работников.

Также «Укрзализныця» отменит ряд поездов с 20 октября 2026 года.

«Укрзализныця» изменила схему движения до Сум и Лозовой из-за обстрелов.

АО «Укрзализныця» договорилась о грантовом финансировании на сумму $100 млн в рамках проекта RELINC. Средства планируется направить на закупку подержанных локомотивов для пополнения парка компании.

С начала полномасштабного вторжения уже повреждено 533 локомотива собственного парка УЗ и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать то, что было утрачено, но и наращивать локомотивный парк.

Читай нас в