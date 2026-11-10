Вадим Груша из Trustee Plus: «Благодаря пожертвованиям от 0,1 USDC удалось собрать более 1,2 млн грн для бригады «Лют»»

Даже небольшие криптовалютные переводы могут превратиться в масштабную помощь военным. Это доказал сбор средств в криптовалютном кошельке Trustee Plus, благодаря которому для штурмовой бригады «Лют» приобрели 350 тактических аптечек на сумму более 1,2 млн грн.

О результатах инициативы сообщил Вадим Груша в своём Telegram-канале. По его словам, команда решила отчитаться о потраченных средствах, поскольку считает это важным прежде всего для людей, которые поддержали сбор собственными деньгами.

Примечательно, что основной вклад в общую сумму внесли не крупные пожертвования, а многочисленные небольшие переводы. Большинство пользователей пожертвовали от 0,1 до 1 USDC. Возможность легко перечислить средства прямо в приложении позволила объединить тысячи небольших взносов в значительный ресурс для поддержки военных.

Организацией закупки занимались совместно с проектом «Птицы» и Татой Кеплер. Последняя назвала результат сбора «350 потенциально спасённых жизней».

Организаторы также опубликовали видеоотчет, в котором показали, как проходила реализация инициативы.

В Trustee Plus поблагодарили всех, кто присоединился к сбору. Эта история стала примером того, как доступность криптоплатежей и совместные усилия большого количества людей могут обеспечить ощутимую поддержку украинским защитникам.

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