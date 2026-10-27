Высший антикоррупционный суд признал бывшего члена правления ПАО «Центрэнерго» Александра Уварова виновным в служебной халатности и заочно приговорил его к 3 годам лишения свободы. Ранее его обвиняли в злоупотреблении служебным положением.

В ходе рассмотрения дела суд изменил квалификацию обвинения, а также признал Уварова невиновным в служебном подлоге. Гражданский иск «Центренерго» о взыскании 176,83 млн грн убытков с Уварова и двух других лиц оставили без рассмотрения.

По версии следствия, в 2020 году «Центренерго» заключило соглашение о продаже электроэнергии компании «Юнайтед Энерджи». Чтобы избежать штрафов за неотбор законтрактованных объемов электроэнергии, стороны якобы задним числом внесли изменения в дополнительные соглашения, убрав ограничения на допустимые отклонения.

В результате «Центренерго», по данным следствия, недополучило 176,8 млн грн.

Источник: Absolution Leaks

В рамках уголовного производства по делу о закупках угля для ПАО «Центренерго» в государственный бюджет было возвращено более 114 млн грн авансовых средств. Один из поставщиков добровольно возместил 114,2 млн грн, полученных по договору без подтверждения фактической поставки угля. Возврат средств обеспечили прокуроры Офиса генерального прокурора.

Государственное ПАО «Центрэнерго», одна из крупнейших энергетических компаний Украины, перечислило частной компании 132 млн грн предоплаты за поставку угля для ТЭС. Однако фирма не выполнила условия договора и не вернула средства.

С целью противодействия преступлениям против экономики Украины Бюро экономической безопасности запросило у банковских учреждений информацию о счетах и финансовых операциях ООО «Угольная компания Оптенерготорг» (код ЕГРПОУ 43050814), ООО «Энерго Ресурс Групп» (код ЕГРПОУ 45114874) и ООО «Глобал Софт Украины» (код ЕГРПОУ 43305877).

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