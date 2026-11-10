ВАКС приговорил бывшего главу «Укрпатента» к 10 годам тюрьмы за растрату 296 млн грн на бронежилеты

Высший антикоррупционный суд Украины вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ГП «Укрпатент» Андрея Кудина, бывшей чиновницы Минэкономики Олеси Савчук и руководителя благотворительной организации Андрея Черного по делу о фиктивной закупке бронежилетов.

Бывший генеральный директор признан виновным в растрате имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения и приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Другие фигуранты дела получили 7 и 8 лет лишения свободы, а суд также постановил взыскать солидарно с бывшими чиновниками более 296 млн грн причиненного ущерба.

Источник: Высший антикоррупционный суд.

В ноябре 2022 года Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о разоблачении бывшего госсекретаря Минэкономики, чиновников госпредприятия «Укрпатент», а также руководителя одной из благотворительных организаций в хищении государственных средств в размере 250 млн грн. Деньги перечислялись на счета волонтеров якобы для закупки бронежилетов для военных, но на самом деле разворовывались должностными лицами.

Ранее Высший антикоррупционный суд 8 июля утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и пособником должностного лица НЭК «Укрэнерго», которого обвиняют в растрате государственных средств при закупке бронежилетов. По данным САП, обвиняемый полностью признал свою вину и обязался дать обличительные показания по делу.

Французские и украинские правоохранители провели совместные следственные действия по делу о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины. По данным следствия, убытки от контракта превышают 53 миллиона евро. Во Франции арестовали недвижимость и несколько банковских счетов лиц, подозреваемых в причастности к возможной схеме.

Читай нас в