Большая палата Верховного Суда во вторник, 24 ноября, начала рассмотрение апелляционной жалобы народного депутата, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на решение о введенных против него в феврале 2025 года санкциях. Судьи отказали представителям власти в проведении заседания в закрытом режиме, и на слушаниях присутствовали десятки журналистов и представители 17 посольств.

После заседания Порошенко заявил, что у его защиты есть доступ к записям НАБУ о якобы оказываемом давлении со стороны заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой на судей Верховного Суда, а в ходе рассмотрения стороны заявили о нарушении процедуры введения санкций, несоответствии их практике ЕСПЧ и упоминаниях в резолюциях институтов ЕС. Следующее заседание Большой палаты назначено на 26 января 2027 года.

Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

Ранее, в июле 2026 года, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал Порошенко в удовлетворении иска об отмене санкций СНБО (решение принималось с особыми мнениями двух из пяти судей коллегии), а в сентябре 2026 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады прозвучали заявления о возможном давлении на судей КАС ВС со стороны председателя суда Игоря Дашутина, после чего адвокаты политика обратились в ВРП, в НАБУ и в Офис генерального прокурора.

Защита пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловала решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который отказал в удовлетворении иска об отмене введенных против него санкций Совета национальной безопасности и обороны.

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