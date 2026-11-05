Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии УПЦ в отношении комплекса зданий Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области.

Таким образом, остались в силе решения Хозяйственного суда Тернопольской области от июля 2025 года и Западного апелляционного хозяйственного суда от мая 2026 года, которые предусматривают возвращение комплекса зданий в пользование государства. Постановление Верховного Суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Представители монастыря настаивали, что в корпусе келий постоянно проживают монахини, а освобождение помещений лишит их жилья и возможности участвовать в богослужениях. В связи с кассационной жалобой возврат имущества государству ранее был временно приостановлен.

В Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике подчеркнули, что здание является нежилым памятником архитектуры, а договор пользования запрещал постоянное проживание в его помещениях. Кроме того, срок действия договора безвозмездного пользования истек в сентябре 2023 года.

Ранее монастырь также пытался через суд добиться передачи в собственность 591,5 кв. м помещений в корпусе келий, однако в удовлетворении иска было отказано. В октябре апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Источник: Верховный Суд.

Религиозная организация УПЦ МП отказывается выполнять действующее решение суда о возврате в пользование государства комплекса зданий Свято-Богоявленского женского монастыря, расположенного в городе Кременец в Тернопольской области.

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