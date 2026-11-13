От Волыни до Пантеона: пять исторических причин, из-за которых конфликтуют Украина и Польша

2026 год оказался особенно сложным для украинско-польских отношений. 20 июня 2026 года Владимир Зеленский отправил по почте орден Белого Орла в канцелярию президента Польши – ведь накануне Кароль Навроцкий лишил его этой награды из-за указа о присвоении подразделению ССО «имени Героев УПА». Зерно, граница и миллионы украинских беженцев на этот раз остались на втором плане. Кризис между двумя союзниками в войне с Россией был вызван непростым прошлым двух государств, а точнее — решениями о прошлом, принятыми сегодня.

UA.NEWS рассказывает, какие эпизоды ХХ века до сих пор определяют повестку дня в отношениях между Киевом и Варшавой и почему старые раны каждый раз вновь открываются из-за новых указов и законов.

№1 – Волынь: спор об одном слове

Одна из самых трагических страниц украинско-польских отношений прошлого века сильно обострилась, пройдя путь от намерений примирения во времена президентства Кучмы и Квасьневского до того, что мы имеем сейчас. Тимоти Снайдер, который более 20 лет анализирует в своих работах события на «кровавых землях» Восточной Европы во время Второй мировой войны, четко утверждает: весной-летом 1943 года отряды УПА вместе с частью местных крестьян проводили систематические карательные акции против польского населения Волыни, а в следующем году — Восточной Галиции. По подсчётам Снайдера, только весной и летом 1943 года там погибли около 40 тысяч польских гражданских лиц, а 11 июля нападения произошли более чем в сотни сел за один день.

Далее начинаются расхождения. Польский Институт национальной памяти говорит о примерно 100 тысячах убитых поляков. Документы СБУ, на которые ссылается Радио Свобода, фиксируют 30 327 польских и 16 523 украинских жертвы.

Сами убийства серьезные украинские историки (такие как Ярослав Грицак в своей работе «Очерки истории Украины: формирование современной украинской нации XIX–XX вв.») не отрицают. Конфликт возник вокруг квалификации. 4 июня 2025 года Сейм принял закон, который сделал 11 июля государственным днём памяти поляков — «жертв геноцида, совершённого ОУН и УПА». За предыдущее постановление 2016 года проголосовали 432 депутата, против не выступил ни один. МИД Украины ответил, что такие односторонние шаги противоречат духу добрососедства.

Для Украины слово «геноцид» вырывает Волынь из цепи взаимного насилия, в которой польское подполье тоже сжигало украинские села и занималось этническими чистками. Для Варшавы отказ от него звучит как торг над могилами. Факты давно лежат в архивах. Предметом спора стало название.

№2 – Могилы без крестов

После 1940-х тысячи погибших с обеих сторон остались в безымянных ямах: поляки – на территории нынешней Украины, украинцы – в юго-восточной Польше. На этом сюжете хорошо видно, как быстро память превращается в рычаг.

В апреле 2017 года в Грушовичах под Перемышлем демонтировали памятник воинам УПА. Украинский институт национальной памяти в ответ запретил польские поиски на своей территории. Впоследствии запрет вышел на уровень большой политики: в 2024 году вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш заявил (а в 2026 году повторил это в качестве главы Минобороны), что Украина не вступит в ЕС без решения «волынского вопроса».

Этот мораторий был снят в конце ноября 2024 года, и эксгумации стали единственной сферой с ощутимым прогрессом. В Пузниках в Тернопольской области весной 2025 года были найдены останки по меньшей мере 42 человек, а летом 2026 года в бывших селах Островки и Воля Островецкая на Волыни извлекли останки около 50 жертв, а в августе Киев одобрил эксгумацию в Гуте Пеняцкой.

Археология при этом не всегда подтверждает готовые версии: в марте в Углах в Ровенской области ожидаемой массовой могилы не нашли. А 6 августа посольство Украины потребовало расследовать осквернение братской могилы бойцов УПА возле села Лиски в Люблинской области. Судьба погибших до сих пор зависит от политической обстановки.

№3 – «Герои УПА»: две памяти об одной армии

Для поляка УПА прежде всего ассоциируется с волынской трагедией. Для украинца за последние 12 лет противостояния российской агрессии УПА стала символом вооруженного сопротивления советской власти, длившегося до середины 1950-х годов.

Оба образа имеют под собой основания, поэтому и сталкиваются. Снайдер напоминает и об идеологии: ОУН-Б, создавшая УПА, исповедовала интегральный национализм с идеей этнически однородного государства.

Триггером стало 26 мая 2026 года, когда Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» название «имени Героев УПА». Лех Валенса снял значок в цветах украинского флага, а Навроцкий инициировал процедуру, которая завершилась уже упомянутым лишением ордена. Согласно опросу SW Research для Rzeczpospolita, отношение к украинцам после указа ухудшилось у 51,9% поляков.

В Украине такое решение пользуется широкой поддержкой. Так, по данным «Рейтинга», если в 2015 году показатель одобрения составлял всего 41%, то в мае 2022 года он вырос до 81%. А осенью 2023 года 90% опрошенных КМИС и Фондом «Демократические инициативы», которые знали об УПА, одобряли признание её бойцов борцами за независимость.

20 октября сценарий повторился на региональном уровне. Львовский облсовет объявил 2027-й годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Радослав Сикорский подписал запрос о запрете въезда для автора инициативы, а МИД Украины назвал решение контрпродуктивным.

№4 – «Висла» и Ласкив: счет, который ведет украинская сторона

Польская память видит в украинцах преимущественно исполнителей депортаций. Украинская ведет другой счет. С октября 1944 по июнь 1946 года Польшу покинули 482 тысячи украинцев, из них около 300 тысяч — под прямым принуждением. Летом 1947 года операция «Висла» рассеяла по северо-западу страны ещё около 140 тысяч человек. Почти 4 тысячи попали в лагерь в Явожне, среди них 823 женщины и ребёнка.

Были и убийства. 10 марта 1944 года отряды Армии Крайовой и Крестьянских батальонов напали на село Ласков в Холмщине. Историки установили имена 327 погибших.

В 2023 году комиссия польского IPN в Жешуве закрыла расследование по делу «Вислы», не найдя оснований признать депортацию преступлением. Объединение украинцев в Польше напомнило, что ещё в 1990 году Сенат осудил эту акцию как нарушение принципа коллективной ответственности.

Уже упомянутый Тимоти Снайдер, исследовавший обе трагедии, предостерегает от двух крайностей. Говорить о «Висле», обходя стороной 1943 год, неубедительно. Представлять депортацию как простое следствие действий УПА — столь же ошибочно. На логичный вопрос, что же делать — чтить общую память и искать примирение, возвращаясь к риторике периода Кучмы-Красневского. Но не всё так просто

№5 — ОУН и Национальный Пантеон: лидеры возвращаются домой

Самые глубокие корни этого конфликта уходят в межвоенную Польшу. После распада Российской и Австрийской империй Украина проиграла свою освободительную борьбу, а Польша обрела государство. В ней оказались миллионы украинцев западных областей, которым Вторая Речь Посполитая отказывала украинскому меньшинству в национальных устремлениях и заселяла восток «осадниками». В 1929 году возникла ОУН, а в 1936-м польский суд приговорил Степана Бандеру за организацию убийства министра внутренних дел Бронислава Перацкого.

В 2026 году Украина начала возвращать из эмиграции останки лидеров ОУН. 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище перезахоронили Андрея Мельника, 18 августа — основателя организации Евгения Коновальца. 1 июля Рада приняла закон об Украинском национальном пантеоне, среди возможных героев которого прямо названы главнокомандующие УПА. Пресс-секретарь польского президента назвал это «очередным этапом эскалационных действий».

Варшава отвечает зеркально. С сентября 2025 года в Сейме находится президентский законопроект, приравнивающий пропаганду «бандеризма» к пропаганде нацизма и коммунизма; первое чтение состоялось 3 июля 2026 года. Украинские историки назвали такое приравнивание сомнительным. Польский Конституционный трибунал в 2019 году уже признал размытой аналогичную формулировку об «украинских националистах».

Коновальца убил советский агент за пять лет до Волынской резни, Мельник возглавлял более умеренную фракцию ОУН, которая не несет ответственности за обсуждаемые здесь преступления. Однако Польшу раздражает сам принцип государственного чествования. Настоящим детонатором станет Шухевич или Бандера в Пантеоне.

2027: год, к которому стоит готовиться уже сейчас

В следующем году совпадают несколько дат. В апреле исполнится 80 лет со дня начала операции «Висла», осенью — 85 лет со дня основания УПА. Этот год также ознаменуется 120-летием Шухевича, а весной должны начаться эксгумации в Гуте-Пеняцкой и Ласкове.

Опыт 2025–2026 годов показывает, как по-разному воспринимаются эти темы. Указ или решение облсовета за несколько дней разрушают доверие, которое поисковики, историки и умеренные политики строили годами. Лопата археолога движется медленно, зато возвращает погибшим имена. Дональд Туск предупреждал: если ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то третий. В Москве эту мысль, похоже, понимают лучше всего.

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