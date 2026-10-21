Видео: Адвокат Шевчук призвал Бахматова уйти в отставку после оскорбления ветерана

21 октября адвокат Алексей Шевчук призвал главу Деснянской районной государственной администрации Киева Максима Бахматова подать в отставку после его публичных оскорблений в адрес ветерана Олега Симороза. Юрист также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом, когда чиновник будет уволен.

Свою позицию Шевчук изложил в видеообращении, опубликованном в Telegram. Он заявил, что не во всем согласен с взглядами Симороза, в частности в отношении протестов без конкретных предложений, однако считает недопустимыми личные оскорбления в адрес ветерана.

По словам адвоката, публичное поведение Бахматова свидетельствует об отсутствии профессиональных аргументов в дискуссии. Шевчук также поддержал критику Симороза в отношении компетентности главы Деснянского района.

«Если уж глава района начал оскорблять ветеранов, то когда его снимут?» — заявил адвокат, обращаясь к президенту Украины.

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Отдельно Шевчук упомянул о прошлой деятельности Бахматова, утверждая, что тот регистрировал в Украине российское представительство Comedy Club. По мнению юриста, это обстоятельство также требует внимания, учитывая должность, которую сейчас занимает Бахматов.

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В конце обращения адвокат прямо призвал главу Деснянской РГА написать заявление об увольнении.

Ранее адвокат Шевчук заявил о схеме обогащения на сделках в ВАКС и призвал судей противостоять системе.

Кроме того, Шевчук заявил о попытках давления на судей со стороны Романа Маселка и обвинил его во вмешательстве в судебный процесс.

Ранее Алексея Шевчука включили в список адвокатов Международного уголовного суда.

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