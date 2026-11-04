Видео: Адвокат Шевчук призвал Зеленского уволить главу Деснянской РГА Бахматова

Адвокат Алексей Шевчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой оценить работу главы Деснянской районной государственной администрации Киева Максима Бахматова и рассмотреть возможность его увольнения. По мнению юриста, поведение чиновника и его публичные заявления не соответствуют требованиям военного времени.

Своё обращение Шевчук обнародовал 3 ноября на странице в Facebook. Он пояснил, что вопрос касается безопасности сотен тысяч жителей одного из крупнейших районов столицы.

Особое беспокойство у адвоката вызывает то, что высказывания Бахматова, по его оценке, могут быть использованы российскими информационными ресурсами. Шевчук подчеркнул, что во время полномасштабной войны любые действия представителей власти, которые могут стать инструментом российской пропаганды, должны получать надлежащую оценку.

Юрист также упомянул прошлое Бахматова, связанное с развитием в Украине проекта Comedy Club, однако подчеркнул, что речь сейчас идет не о прежней деятельности чиновника, а о его соответствии нынешней должности.

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Шевчук заявил, что обращается к президенту как киевлянин, который постоянно находится в столице и видит последствия российских атак. По его словам, руководитель такого района должен быть профессиональным, дисциплинированным и осознавать ответственность за безопасность гражданского населения.

В обращении адвокат попросил Зеленского инициировать неотложную оценку деятельности Максима Бахматова и рассмотреть вопрос о его замене в соответствии с законодательством. На эту должность он предложил назначить компетентного человека, желательно военного с опытом службы, управления и организации обороны, эвакуации и защиты населения.

До этого адвокат Шевчук призвал Бахматова уйти в отставку после оскорбления ветерана.

Ранее адвокат Шевчук заявил о схеме обогащения на сделках в ВАКС и призвал судей противостоять системе.

Кроме того, Шевчук заявил о попытках давления на судей со стороны Романа Маселка и обвинил его во вмешательстве в судебный процесс.

Алексея Шевчука включили в список адвокатов Международного уголовного суда.

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