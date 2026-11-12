Видео: Дочь Ольги Сумской устроила тренировку с маминой собачкой на животе

24-летняя дочь актёров Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анна Борисюк поделилась новым видео в своём Instagram. Девушка, которая нечасто публикует посты в соцсетях, показала необычный момент из своей тренировки.

В видео, опубликованном в Instagram-stories, ей компанию составила любимица мамы — чихуахуа Джессика. Пока Анна, лежа на скамье, отжимала штангу от груди, собачка спокойно сидела у неё на животе.

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Девушка выложила в сторис видео с тренировки.

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