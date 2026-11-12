+4° Киев +7° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.58 € 50.56 zł 11.48
$ 45.58 € 50.56 zł 11.48
+4° Киев +7° Варшава +13° Вашингтон
Новости Украина

Видео: Дочь Ольги Сумской устроила тренировку с маминой собачкой на животе

UA NEWS 12 Ноября 2026 16:23
Видео: Дочь Ольги Сумской устроила тренировку с маминой собачкой на животе

24-летняя дочь актёров Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анна Борисюк поделилась новым видео в своём Instagram. Девушка, которая нечасто публикует посты в соцсетях, показала необычный момент из своей тренировки.

В видео, опубликованном в Instagram-stories, ей компанию составила любимица мамы — чихуахуа Джессика. Пока Анна, лежа на скамье, отжимала штангу от груди, собачка спокойно сидела у неё на животе.

Дочка Сумської жме штангу
Джессі контролює правильність виконання вправи

Девушка выложила в сторис видео с тренировки.

Ванна с водой и зарядная станция — Сумская поделилась своими лайфхаками на время отключений.

Ольга Сумская показала, как пряталась во время ночной атаки России на Киев.

Читай нас в
Загружай наше приложение