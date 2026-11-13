Видео: Эвакуированным жителям Олешек выплачивают по 100 тысяч гривен

Украинцы, которым удалось выехать из временно оккупированных Олешек в Херсонской области, получают единовременную помощь в размере 100 тыс. грн на первоочередные нужды.

Средства можно потратить на покупку одежды, лекарств и других необходимых вещей.

Кроме того, переселенцам компенсируют аренду жилья в течение трех месяцев. Это отдельный вид поддержки, организованный в рамках проектов Национального общества Красного Креста Украины.

⚡️ Жителям Олешек предоставляют по 100 тыс. гривен на первоочередные нужды и оплачивают аренду жилья на три месяца, — омбудсмен Лубинец. Эвакуированные из Олешек граждане могут получить деньги на одежду, медикаменты и другие необходимые вещи. Помощь оказывается в рамках проектов Национального общества Красного Креста Украины. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 13 ноября 2026

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, помощь координирует его ведомство совместно с государственными органами. Также эвакуированным оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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