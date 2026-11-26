Инициативу планируется завершить в 2027 году, сообщила первая леди Украины Елена Зеленская. Она не уточнила подробностей будущего проекта.

«Скажу в секрет, что у нас есть проект, касающийся внешкольного образования. Я пока не буду раскрывать всех деталей, потому что он оказался сложнее, чем мы ожидали. Но, надеюсь, мы сможем рассказать об этом в следующем году, когда завершим его», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Украина» во время презентации исследования «Индекс будущего 2026. Исследование факторов развития талантов в Украине».

undefined

Зеленская также отметила, что возможности для занятий детей после уроков могут создаваться непосредственно в школах. По её словам, ребёнку может быть комфортнее оставаться в привычной школьной среде, чтобы заниматься баскетболом, волейболом или рисованием.

Первая леди отметила, что ожидала более высокого показателя по количеству населенных пунктов, в которых есть учреждения внешкольного образования, по результатам исследования «Индекс будущего 2026».

Согласно исследованию, учреждения внешкольного образования есть лишь в 12,5% населенных пунктов Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомним, Дмитрий Завгородний покидает пост заместителя министра образования и науки Украины.

Ранее в Минобразования определили ответственного за реформу старшей школы.

Также МОН призвало вузы подготовиться к длительным воздушным тревогам.

Читай нас в