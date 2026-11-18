В среду, 18 ноября, по инициативе народного депутата Алексея Гончаренко в Киевском городском совете началось очередное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) по вопросам нарушения законодательства в сфере обороны и коррупционных правонарушений. На него был приглашен генерал СБУ Сергей Дука. Об этом сообщает корреспондент UA.News с места событий.

В ходе заседания генерал Дука заявил, что не заставлял сотрудников Службы безопасности собирать средства для его освобождения под залог. В то же время он поставил под сомнение действия антикоррупционных органов, которые, по его словам, обнародовали списки сотрудников СБУ, после чего им начали звонить журналисты.

Обращаясь к народному депутату Алексею Гончаренко, Дука подчеркнул, что во время пребывания в СИЗО у него не было средств связи и он не знал, как именно организовали сбор денег.

«Никто никого не заставлял собирать эти средства», — заявил он.

Генерал пояснил, что в течение шести с половиной лет работал с коллективом, вместе с коллегами пережил полномасштабную войну и выполнял задачи в ходе боевых операций, в частности на Херсонском направлении. По его словам, именно дружеские отношения и взаимная поддержка могли стать основой для сбора средств.

«Как они это организовывали, я не знаю. Но мне очень приятно. Я ещё раз благодарен всем, кто помог мне выйти под залог», — сказал Дука.

Отдельно он обратился к представителям ВАКС, САП и НАБУ с вопросом, зачем, по его словам, были обнародованы списки сотрудников СБУ. Дука отметил, что после этого журналисты начали звонить этим людям с вопросами, и подчеркнул риски такого разглашения во время войны.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-5942.mp4

Добавим, что во время заседания Временной следственной комиссии генерал Дука заявил, что между Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро нет противостояния. По его словам, НАБУ оказывает давление на политическое руководство государства.

Напомним, генерал Сергей Дука явился на заседание и отвечал на определенные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Ранее фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин, известный как «Мексиканец», дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором рассказал о месячном обороте колл-центров, их общем количестве в Украине и необходимости крышевания такого бизнеса.

Также Буркин рассказал, на какие виды мошенничества делятся колл-центры в Украине. По его словам, колл-центры делятся на 5–6 направлений по роду деятельности. Это могли быть колл-центры, работающие с банками, это как раз те колл-центры, которые обманывают бабушек и дедушек. Это могли быть колл-центры, работающие с Форексом. Это не обман, но здесь ищут авантюристов, которые хотят быстрого заработка. Это колл-центры по гаданиям. Колл-центры по торговле бадами, колл-центры по финансовым пирамидам, это колл-центры по возврату инвестиций.

Кроме того, «Мексиканец» подтвердил свой голос на записях и пояснил слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса. «Денис Бигус не получал ни одной угрозы в свой адрес. В отношении Дениса Бигуса не было предпринято никаких действий. Неважно, что я говорю в частных беседах с кем бы то ни было», — заявил собеседник Василия Тимошенко.

Напомним, журналиста Бигуса планировали облить кислотой из-за расследования о наркошопах U420. В среду, 4 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов. В частности, речь шла о нападении с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за материала о наркошопах U420.

Читай нас в