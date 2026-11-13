Видео: Из Олешек спасли более сотни животных: омбудсман рассказал об их судьбе

В ходе гуманитарной миссии из временно оккупированных Олешек в Херсонской области удалось эвакуировать 105 животных. Из них 90 взяла под опеку команда зоозащитной организации UAnimals.

Среди спасенных — кошки, собаки и четыре попугая. Особое внимание привлек пес по кличке Енот: сначала его приняли за настоящего енота, однако впоследствии выяснилось, что это собака с необычной кличкой.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что по прибытии животные получили необходимую ветеринарную помощь.

Животным в более тяжелом состоянии назначили лечение: среди кошек и собак есть те, кому требуются операции, удаление зубов, грыж и другие необходимые манипуляции. В частности, животным проводят стерилизацию и удаляют опухоли – с согласия владельцев. Также оформляют ветеринарные паспорта, которых у многих ранее не было.

«24 животных уже завершили лечение и вернулись к своим хозяевам. Моя команда воочию видела одну из таких встреч. Собаки Рэй, Воля и Каскад снова рядом со своими людьми. Кстати, Каскад — пес соседей нашей семьи, которого тоже не бросили на произвол судьбы и забрали из Олешков», — поделился Лубинец.

Еще одна спасенная собака была беременной. Она пережила сложный путь и даже перелет на самолете, а уже после спасения родила четверых щенков.

Шесть кошек из Олешек эвакуировали через Днепр с помощью дрона.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны провели вторую успешную операцию по доставке почти четырёх тонн гуманитарной помощи жителям города Олешки с помощью беспилотников.

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