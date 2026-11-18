В Киеве правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу по подозрению в умышленном убийстве 32-летнего иностранца, который ранее проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины. По данным следствия, девушка действовала по заказу российских спецслужб и во время встречи подмешала мужчине яд в алкоголь.

Тело погибшего без признаков жизни обнаружили в съемной квартире в Оболонском районе столицы. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало отравление, а контракт потерпевшего с ВСУ истек несколько месяцев назад. Оперативники уголовного розыска установили, что накануне мужчина снял жилье для свидания с девушкой, с которой познакомился в интернете. Подозреваемую разыскали в одном из поселков Черкасской области, где она скрывалась в заброшенном доме.

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Согласно материалам уголовного дела, ранее с девушкой в мессенджере связался куратор российской спецслужбы, предложив **1 000 долларов** за совершение убийства. Получив доступ к её аккаунту, вражеский агент более месяца переписывался от имени киевлянки с военным, склоняя его к близким отношениям, после чего договорился о встрече в Киеве. Накануне свидания исполнительница взяла из тайника бутылку с неизвестной жидкостью и во время встречи незаметно добавила её в рюмку потерпевшего.

Мужчина скончался менее чем через час. Весь процесс действия яда подозреваемая фиксировала на видео для отчета российским кураторам, после чего забрала деньги из карманов погибшего, заперла квартиру и скрылась. Следователи Оболонского управления полиции сообщили задержанной о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном по заказу (п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Источник: Полиция Киева.

Контрразведка Службы безопасности задержала ещё одну российскую агентку в Харькове. Ею оказалась местная ИТ-специалистка, которая по заказу ФСБ отравила военнослужащего ВСУ и изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала агентов ГРУ, которые планировали отключить электричество в северных регионах Украины.

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