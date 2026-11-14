Видео: Костенко объяснил, почему Россия пока не готова завершить войну против Украины

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в настоящее время нет предпосылок для прекращения войны со стороны России. По его мнению, это делает достижение мира на данном этапе невозможным.

«Сейчас на поле боя не созданы условия для того, чтобы Россия закончила войну. Они обстреливают нас, они видят, что их дроны все-таки долетают, они терроризируют наших граждан. И как минимум на зиму они понимают, что у них есть некоторое преимущество. По крайней мере, это шантаж тем, что они могут остановить инфраструктуру, остановить газоснабжение, водоснабжение. И они рассчитывают, что под этим давлением мы пойдем на переговоры и согласимся на условия, выгодные им. И поэтому условий для того, чтобы что-то заканчивать, я не вижу», – отметил Костенко.

Он добавил, что на данный момент на фронте Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, остановив стремительное наступление россиян. В то же время, отмечает Костенко, о перехвате инициативы украинскими защитниками пока речь не идет.

«Важно то, что мы остановили быстрое продвижение врага. Еще год назад это было одной из стратегических задач – даже не отвоевать на данный момент территорию, а остановить врага на тех позициях, на которых мы его остановим, и наносить ему максимальные потери. Это то, что мы сейчас и делаем», – пояснил Костенко.

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Он добавил, что в настоящее время Силы обороны наносят РФ рекордные потери в живой силе. Однако, подчеркивает народный депутат, у России еще есть ресурсы и люди для того, чтобы продолжать войну в Украине.

«И враг не просто так наносит удары по нашим тылам. Потому что видит, что ему сложно что-то сделать именно на поле боя. И здесь наши Силы обороны проводят асимметричные действия, чтобы то обманом, то с помощью технологий добиваться хотя бы небольших тактических побед. Это приносит свой результат в долгосрочной перспективе. Самое главное, что мы знаем: одной обороной победу не одержишь. И это факт, это военная аксиома», — подчеркнул Костенко в эфире «Говорит великий Львов».

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