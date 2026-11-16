Видео: Кравченко обнародовал записи разговоров супруги главы САП Клименко об обысках в Офисе генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал аудиозаписи разговоров, которые, по его утверждению, могут свидетельствовать о беспокойстве ближайшего окружения руководителя САП Александра Клименко в связи с материалами уголовных дел. Речь идет о событиях после обысков НАБУ в Офисе генерального прокурора 4 сентября 2026 года.

Об обнародовании записей Кравченко сообщил в Telegram, опубликовав видео с фрагментами разговоров. Он утверждает, что обыски, проводившиеся в рамках расследования деятельности мошеннических колл-центров, могли преследовать иную цель — получение доступа к материалам других уголовных дел, в частности к результатам негласных следственных действий в отношении лиц из окружения руководства антикоррупционных органов.

Согласно версии, изложенной в обнародованном видео, на следующее утро после обысков жена руководителя САП позвонила своей подруге, адвокату Наталье Редич, и попросила о срочной встрече.

Перед встречей Редич якобы обратилась к общей знакомой по имени Вероника, которую Кравченко называет гадалкой. По его словам, ее услугами пользовалась также жена Клименко. Во время разговора адвокат пыталась выяснить, может ли уголовное производство касаться возможного незаконного обогащения семьи руководителя САП, в частности имущества, оформленного на его родителей.

Впоследствии женщины встретились на детской площадке в Киеве. Как утверждается в записях, во время разговора жена Клименко предостерегла подругу от неосторожных высказываний.

После этого Редич вновь обратилась к Веронике. На этот раз её интересовало, могут ли обнародовать переписку жены руководителя САП и прослушивают ли её телефон, офис и автомобиль.

Что известно о последующих встречах и телефонных разговорах

По словам Кравченко, 7 сентября жена Клименко и адвокат снова встретились в одном из столичных кафе. Перед встречей Редич якобы оставила телефон и сумку в автомобиле.

В тот же вечер адвокат, как утверждает экс-генпрокурор, приобрела новый телефон на радиорынке «Караваевы дачи» и перенесла на него информацию со старого устройства. Примерно через час ей позвонила супруга руководителя САП. Во время разговора Редич сообщила, что действует по ранее «определённому плану».

Кравченко предполагает, что такие действия могли быть попыткой избежать возможной слежки и скрыть содержание переписки.

Кравченко заявил о возможной утечке материалов следствия

Отдельно бывший генеральный прокурор рассказал об уголовном производстве, материалы которого, по его версии, могли заинтересовать НАБУ и САП.

Он утверждает, что в рамках этого производства ранее были предъявлены подозрения, однако после обысков в Офисе генпрокурора соответствующие сведения якобы противоправно изъяли из государственного реестра. Кроме того, информация из следственных материалов, по словам Кравченко, стала известна лицам, которых она касалась.

Эти события экс-генпрокурор связывает с последующей операцией НАБУ и САП под названием «Карфаген». Он предполагает, что отдельные антикоррупционные расследования могли использоваться для отвлечения внимания от возможных правонарушений в окружении руководства антикоррупционных органов или в качестве инструмента давления на правоохранителей, расследовавших соответствующие дела.

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Кравченко анонсировал дальнейшую публикацию документов, записей разговоров и других материалов. По его словам, они могут подтвердить связь между обысками в ОГП, возможной утечкой следственной информации и операцией «Карфаген».

В то же время приведенные обвинения и предположения являются версией бывшего генпрокурора. Обнародованные фрагменты разговоров сами по себе не подтверждают изложенных им утверждений.

Источник: Руслан Кравченко

Ранее экс-генпрокурор Кравченко заявил, что за ним следили в Австрии: среди причастных — руководители НАБУ и САП.

Напомним, бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене.

Также известно, что Руслан Кравченко задекларировал 1,36 млн грн заработной платы за неполный 2026 год, тогда как доходы его супруги Александры превысили 5,4 млн грн. Сведения об имуществе, доходах и сбережениях супругов содержатся в декларации, поданной после увольнения.

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