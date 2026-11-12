Видео: В Киевской области задержали 13 участников столкновений возле поста Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке

Правоохранители задержали 13 человек, причастных к столкновениям в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября вблизи места дислокации Национальной гвардии. По данным СБУ и Нацполиции, среди фигурантов — предполагаемая организаторша провокаций с поддельным удостоверением хирурга и молодой человек, который повреждал транспорт кувалдой.

Что известно о задержанных

В рамках расследования правоохранители провели ещё 14 обысков. Семи задержанным суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Среди фигурантов — 18-летний уроженец Запорожской области, который, по информации следствия, четыре с половиной года прожил в оккупации и переехал в Киевскую область лишь за несколько месяцев до инцидента. Во время столкновений он бил кувалдой по патрульному автомобилю и автобусу военных.

Кроме того, к блокированию проезда и повреждению транспорта Нацгвардии присоединились 22-летняя безработная местная жительница и 21-летний строитель из Ровенской области. По данным правоохранителей, они не только повреждали технику, но и призывали других участников толпы разбивать транспорт.

Организаторница использовала поддельное удостоверение хирурга

По версии следствия, организацией инцидента занималась местная жительница, которая представлялась сотрудницей частного медицинского учреждения. У женщины было поддельное удостоверение врача-хирурга, и она призывала людей штурмовать временный военный пункт.

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В СБУ отметили, что задержанная не имела высшего медицинского или фармацевтического образования. Министерство здравоохранения также подтвердило, что не выдавало ей профессиональных сертификатов или удостоверений.

Какие подозрения предъявили фигурантам

Действия задержанных квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Семи лицам объявили подозрения в препятствовании законной деятельности воинских формирований и распространении информации об их размещении.

Еще шестерым фигурантам полиция инкриминирует хулиганство и сопротивление правоохранителям. По этим статьям причастным к событиям может грозить до восьми лет лишения свободы.

Источник: СБУ

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