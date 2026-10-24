Видео: На жителя Яремче составили протокол за жестокое обращение с лошадью

Полицейские разыскали мужчину, который в селе Микуличин Ивано-Франковской области заставлял хромую лошадь тащить древесину. На его поиски ушло несколько дней. Правоохранители составили на жителя Яремче административный протокол за жестокое обращение с животными.

Инцидент произошел 14 октября в селе Микуличин недалеко от курортного города Яремче. В полицию обратилась жительница Черновицкой области, которая рассказала, что недалеко от железнодорожной станции мужчина заставлял лошадь перевозить древесину, несмотря на то, что животное хромало.

Женщина также рассказала о жестоком обращении с животным в Тредс. Пользовательница с ником emmi.vamell распространила видео инцидента и написала: «Неадекватный мужчина, это норма? Сегодня ехала из Карпат, рейс задержали, и вот такая картина. Слышим, кто-то кричит, ругается матом, потом выходит мужчина с лошадью, которая тянет бревно и хрипит, меня это потрясло. Когда я подошла и увидела, как лошадь падает… всё есть на видео… в полицию заявление написала, но не уверена, что они что-то решат… Есть ли кто-нибудь, кто занимается делами животных и может этим заняться? Станция Микуличин».

Под постом пользователи возмущались и призывали правоохранителей отреагировать на видео. В частности, на инцидент обратила внимание зоозащитная организация UAnimals. Там сообщили, что их юрист готовит заявление в полицию и обращение от депутатского объединения «Гуманная страна», чтобы привлечь обидчика животного к ответственности.

В полиции также отметили, что мужчину удалось разыскать через несколько дней, поскольку по месту жительства он отсутствовал. Им оказался 24-летний житель города Яремче. Также лошадь осмотрел ветеринарный врач. По его словам, травм у животного он не заметил.

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На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 89 КУоАП (жестокое обращение с животными, причинившее им физическую боль или страдания без причинения увечий или гибели). Его также предупредили об ответственности за жестокое обращение с животными и подчеркнули необходимость их надлежащего содержания и гуманного обращения с ними.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

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