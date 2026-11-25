Национальное антикоррупционное бюро направило в Офис генерального прокурора свою позицию относительно необходимости возбуждения дела в отношении председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. По словам руководителя САП Александра Клименко, решение о начале расследования относится исключительно к полномочиям генерального прокурора.

В интервью «Украинской правде», видео которого размещено на YouTube-канале издания, Клименко напомнил, что в конце этого года истекает срок расследования, поэтому решение по делу о незаконных выплатах парламентариям должно быть принято.

Говоря о том, установлены ли источники происхождения этих средств и могли ли это быть колл-центры, руководитель САП сказал: «Как мы видим из материалов следствия, это не какая-то эпизодическая история, это происходило на системной основе, в разные периоды источники (происхождения средств) были разные... в том числе рассматривается следственная версия, что эти средства могли поступать из так называемых колл-центров, поскольку сама механика передачи этих средств… максимально схожа с тем, как передавались средства в делах «Карфаген» и «Карфаген 2».

Отвечая на вопрос о том, мог ли руководитель фракции «Слуга народа» быть тем человеком, который организовывал выплаты депутатам в конвертах, Клименко отметил: «Для того чтобы говорить о конкретном депутате, по нему нужно начать расследование. Это входит в обязанности генерального прокурора».

Глава САП отметил, что антикоррупционные органы уже давно призывают предоставить им право начинать расследования в отношении народных депутатов, однако пока такие изменения не приняты, это является исключительной прерогативой генпрокурора.

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«Насколько мне известно, одновременно с заявлением ЦПК обратился в Офис генпрокурора и в НАБУ. И НАБУ направило свою позицию в Офис генерального прокурора о том, что необходимо внести (сведения в ЕРДР о возможных противоправных действиях Арахамии)… Факты, изложенные в заявлении, невозможно проверить без начала досудебного расследования», — пояснил руководитель САП.

Как сообщалось со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК), 4 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) сведения о возможном преступлении председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. До этого, в октябре, ЦПК обратился к Ковальскому с заявлением о преступлении Арахамии.

НАБУ 27 декабря 2025 года сообщило о раскрытии организованной группы, в которую, по версии следствия, входили действующие народные депутаты и которая обеспечивала выплаты за голосование в Верховной Раде. В рамках этого производства подозрения получили пять парламентариев, в частности заместитель председателя фракции «Слуга народа» Юрий Кисель. Кроме того, в конце 2025 года правоохранители провели обыски у помощника Давида Арахамии. Согласно материалам судебных постановлений, организованную группу возглавлял народный депутат из руководства фракции «Слуга народа», который мог получить 85 тыс. долларов для последующей передачи другим парламентариям.

В ЦПК считают, что к организации выплат народным депутатам за нужные голосования может быть причастен Арахамия. Такое предположение в организации связывают с материалами судебных постановлений, в которых речь идет о руководителе организованной группы из числа руководства фракции «Слуга народа», а также с данными об обысках у помощника Арахамии. В то же время в ЦПК подчеркивают, что установить возможную причастность главы фракции можно только в рамках досудебного расследования.

Источник: УП

Напомним, Офис генерального прокурора не возбудил дело против Арахамии, несмотря на решение суда.

Как пояснили в Центре противодействия коррупции, 19 октября они подали заявление о вероятной раздаче Арахамией «конвертов» депутатам за голосование. Ковальский ответил так же, как и предыдущий генпрокурор Кравченко: мол, НАБУ уже ведет расследование, и переслал заявление туда. Но зарегистрировать дело в отношении нардепа может только генеральный прокурор. НАБУ именно это и подтвердило: без регистрации Бюро расследовать дело Арахамии не может.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили судебное разрешение на взятие биологических образцов у помощника председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по делу о возможных выплатах народным депутатам в конвертах. По информации журналиста Михаила Ткача, следователи могут пытаться установить связь между изъятыми деньгами и руководством фракции, в частности путем исследования отпечатков на купюрах. Журналист Юрий Николов отмечает, что это может свидетельствовать о дальнейшем развитии расследования.

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