НАБУ разоблачило руководителя одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности СБУ, которого подозревают в разглашении тайны досудебного расследования и передаче секретной информации в обмен на неправомерную выгоду. По данным следствия, среди вознаграждений были оплаченный отдых семьи в Буковеле и автомобиль BMW X5.

Как сообщили в НАБУ, следствие установило два эпизода предполагаемой коррупционной деятельности должностного лица.

Первый касается расследования НАБУ и САП по факту незаконного завладения нефтью и нефтепродуктами ПАО «Укрнафта». В конце 2024 года, по версии следствия, сотрудник СБУ договорился с доверенным лицом одного из бенефициаров так называемой группы «Приват» о передаче информации о ходе расследования и запланированных следственных действиях. Причастность бенефициаров к этому делу проверяется.

По данным Антикоррупционного бюро, полученная информация могла помогать фигурантам обходить ограничения, связанные с санкциями, арестом активов и розыском. В обмен на эти сведения доверенное лицо оплатило чиновнику проживание в отеле Radisson Blu Resort Bukovel стоимостью 160 тысяч гривен. В конце декабря 2024 года там отдыхала его жена с детьми.

Второй эпизод, как утверждают детективы, произошел в 2023 году. Тогда чиновник СБУ якобы договорился с бывшим директором по бурению АО «Укргаздобыча» о предоставлении ему информации с ограниченным доступом. Речь шла, в частности, о данных из закрытых государственных реестров, а также о сведениях, находившихся в распоряжении операторов и провайдеров телекоммуникаций.

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За предоставление информации бывший топ-менеджер, по версии следствия, приобрел для сотрудника СБУ автомобиль BMW X5. Чтобы скрыть фактического владельца, в июне 2023 года машину оформили на подконтрольную дарителю взятки компанию. При этом автомобилем пользовались сам чиновник и его жена.

Должностному лицу СБУ сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и разглашении данных досудебного расследования. Доверенное лицо одного из бенефициаров группы «Приват» и бывшего директора по бурению «Укргаздобычи» подозревают в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

По данным источников издания UA.NEWS, речь идет об адвокате Богдане Якимце.

Источник: НАБУ

В среду, 18 ноября, по инициативе народного депутата Алексея Гончаренко в Киевсовете началось очередное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) по вопросам нарушения законодательства в сфере обороны и коррупционных правонарушений. На него был приглашен генерал СБУ Сергей Дука.

Напомним, генерал Сергей Дука явился на заседание и отвечал на некоторые вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Ранее фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин, известный как «Мексиканец», дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором рассказал о месячном обороте колл-центров, их общем количестве в Украине и необходимости крышевания такого бизнеса.

Также Буркин рассказал, на какие виды мошенничества делятся колл-центры в Украине. По его словам, колл-центры делятся на 5–6 направлений по роду деятельности. Это могли быть колл-центры, работающие с банками, это как раз те колл-центры, которые обманывают бабушек и дедушек. Это могли быть колл-центры, работающие с Форексом. Это не обман, но здесь ищут авантюристов, которые хотят быстрого заработка. Это колл-центры по гадалкам. Колл-центры по торговле бадами, колл-центры по пирамидам, это колл-центры по возврату инвестиций.

Кроме того, «Мексиканец» подтвердил свой голос на записях и пояснил слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса. «Денис Бигус не получал ни одной угрозы в свой адрес. В отношении Дениса Бигуса не было предпринято никаких действий. Неважно, что я говорю в частных беседах с кем бы то ни было», — заявил собеседник Василия Тимошенко.

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