Видео: Обыски у главы НБУ Пышного связаны с «КарпатНафтоХимом» и «Сенс Банком» — народный депутат
Обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного могут быть связаны с ситуацией вокруг завода «КарпатНафтоХим» и управлением «Сенс Банком» посторонними лицами. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сославшись на несколько собственных источников.
По словам Железняка, в обоих случаях фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «смотрящим от Банковой».
Также нардеп утверждает, что, по словам бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», именно Андрей Пишный привёл Веселого в банк.
До этого НАБУ подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка и у одного из сотрудников.
Ранее народный депутат Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски в кабинете председателя Нацбанка Андрея Пишного.
Напомним, Пышный опроверг, что влиял на кадровые решения в «Сенс Банке».