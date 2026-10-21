Видео: Обыски у главы НБУ Пышного связаны с «КарпатНафтоХимом» и «Сенс Банком» — народный депутат

Обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного могут быть связаны с ситуацией вокруг завода «КарпатНафтоХим» и управлением «Сенс Банком» посторонними лицами. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сославшись на несколько собственных источников.

По словам Железняка, в обоих случаях фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «смотрящим от Банковой».

Также нардеп утверждает, что, по словам бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», именно Андрей Пишный привёл Веселого в банк.

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До этого НАБУ подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка и у одного из сотрудников.

Ранее народный депутат Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски в кабинете председателя Нацбанка Андрея Пишного.

Напомним, Пышный опроверг, что влиял на кадровые решения в «Сенс Банке».

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