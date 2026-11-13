Видео: Переселенец из Донецкой области эвакуировал пятерых лошадей после российского удара по конюшне

Иван Шебанов уехал из Покровской общины вместе с пятью лошадьми, которых он спас после обстрела его конюшни российскими войсками. Животных удалось вывезти с опасной территории.

Так, переселенец Иван Шебанов полгода назад уехал в Черкассы. В родной общине у него была собственная конюшня, поэтому он долгое время отказывался покидать дом, несмотря на опасность. Чтобы защитить своих лошадей, хозяину приходилось брать в руки ружье. «Сбил одну, а потом ещё одну в селе. И потом начали на меня охотиться. Ребята из «Скалы» говорят: «Там всё видят». Увидели — будут. Я не так боялся. Я боялся, потому что хочу сохранить свою элиту», — рассказал переселенец.

Однако россияне всё же попали в конюшню Ивана Шебанова. Хозяину удалось спасти лишь пятерых лошадей. Впоследствии он уехал подальше от российских атак.

В Черкассах мужчина уже работает над новой конюшней для своих лошадей. В этом ему помогают волонтеры и неравнодушные люди. В частности, люди приносят корм для лошадей. «Когда кормить было нечем, я отдавал свои деньги. Когда получил помощь в размере 19 тысяч, 10 тысяч отдал, чтобы было сено. Свои деньги отдал. Вот эту малышку мне нечем было кормить. Сейчас купили четыре тонны овса. Ребята сено ещё не забрали», — рассказал переселенец.

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Кроме конюшни переселенец планирует построить манеж для тренировок. «Еще хочу манеж, чтобы он был. Небольшой манеж для препятствий, нужно больше места и оградить его, чтобы было где подвести лошадь к препятствиям», — поделился хозяин.

Иван Шебанов называет своих лошадей «элитой», ведь они – чемпионы всеукраинских конных соревнований. Одного из своих чемпионов мужчина потерял во время российской атаки. «У меня вот чемпион был. Я никогда в жизни хлыстом не ударил на соревнованиях. Мои соперники хлыстом выбивали, а я так и поехал. Я его похоронил. Хотели ограду поставить, но не смогли», – рассказал он в репортаже Суспильного.

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