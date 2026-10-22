Видео: Более миллиона ветеранов считают, что государство нарушает их права — Лубинец

В Украине зарегистрировано более 2 миллионов ветеранов и ветеранок, а после окончания войны их число может вырасти до 5–6 миллионов. В то же время мониторинг омбудсмена показал, что более половины опрошенных ветеранов считают, что государство не защищает их права.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека. По результатам мониторинга, более миллиона ветеранов считают, что их права остаются незащищенными.

Дмитрий Лубинец отмечает, что вместо полноценной поддержки после возвращения с передовой или из плена бойцы вынуждены вступать в длительную «борьбу» с государственной бюрократией.

«Представляете, один миллион граждан Украины, которые отдали часть своей жизни и здоровья — а без потери здоровья сейчас невозможно демобилизоваться... То есть это априори люди, которые получили ранения и уволились с военной службы именно по состоянию здоровья. И миллион таких граждан считают, что государство ничего не сделало и не делает для защиты их прав», — отметил Лубинец.

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Он также добавил, что, по его оценкам, после окончания войны число ветеранов составит не менее 5–6 миллионов.

Источник: РБК-Украина

Ранее Лубинец отреагировал на избиение студента преподавателем в Одесской области.

Кроме того, Лубинец объяснил, могут ли ТЦК изымать телефоны и силой сажать людей в микроавтобусы.

До этого Лубинец заявил о двух уголовных делах после проверки Хмельницкого ТЦК.

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