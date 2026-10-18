Видео: спасатели потушили пожар в многоэтажном доме в Одессе после российского удара

В результате очередной российской атаки в Одессе 18 октября был повреждён девятнадцатиэтажный жилой дом. В здании были повреждены крыша, котельная и квартиры на верхнем этаже, а также возник пожар.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия, эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие этажи. В результате вражеского обстрела пострадал ребенок. К ликвидации последствий атаки были привлечены более 50 пожарных, а также психологи ГСЧС для оказания помощи жителям.

Источник: ГСЧС Украины.

Утром российские войска нанесли массированный удар по Ровно и прилегающим населенным пунктам. Среди целей были объекты гражданской инфраструктуры, после атаки возникли пожары. По словам начальника Ровенской ОГА Александра Коваля, возгорания уже локализованы, а информации о раненых пока нет.

Российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии.

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